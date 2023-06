Tiktoker revela los tips de limpieza para que el lavarropas dure más

La lavadora o lavarropas, llámelo como usted prefiera, es uno de los electrodomésticos más utilizados en todo hogar. Es que, la mayoría de las personas cambia su outfit casi a diario y, si las prendas quedaron sucias o con olores, la solución más rápida es cargarla a la lavadora para darle una dosis de limpieza.

Sin embargo, pocos se ponen a pensar que el mismo electrodoméstico que lava las prendas también necesita una cuota de mantenimiento y limpieza, al menos, una vez por mes. Sí, tal como lo lees. Los lavarropas que se fabrican en la actualidad suelen durar entre 4 a 10 años, dependiendo del cuidado que se le dé. Entonces, aquí revelamos algunos tips infaltables para prolongar la vida útil de tu lavadora. ¡Toma nota!

CON UN POCO DE VINAGRE BLANCO PODRÁS LIMPIAR EL TAMBOR DE LA LAVADORA. FOTO: SHUTTERSTOCK

Limpia la cubeta con detergente

De acuerdo con el creador de contenido del canal “De casa Style”, que tiene cuenta tanto en Instagram como en Tik Tok, la cubeta del lavarropas también se debe lavar. Puedes sacarla presionando la palanca para destrabar y, luego, lavarla con nada más que agua caliente y detergente. Puedes ayudarte con una esponja y/o cepillo de dientes. Además, es fundamental hacer un rociador con 80% de vinagre y 20% de agua para limpiar el interior donde va la cubeta.

Cómo limpiar el filtro de la bomba

“Abrí la tapa frontal y desenroscá el tapón. Va a salir un poco de agua, no te preocupes, ¡es normal!”, aconseja el experto en limpieza en la leyenda del video viral. Si sale agua, podrás poner un paño o recipiente debajo mientras limpias el filtro con agua caliente y detergente o el rociador de vinagre. “Mantenerlo limpio evita que el efecto burbuja se vea afectado y por lo tanto tu lavarropas lave bien”, señala.

Qué hacer si la goma del lavarropas tiene hongos

En estos casos, lo mejor será humedecer un poco de papel de cocina con lavandina o legía, y colocar esos paños sobre la goma del lavarropas. Lo que sigue es poner un trapo húmedo encima, que también esté humedecido con lavandina. Al día siguiente podrás quitarlos.

Al ver los trucos, los usuarios del internet agradecieron al experto en limpieza. “Gracias por compartir. En cada lavado, pongo una taza de vinagre blanco, cero hongos, ropa más blanca, fija el color, les recomiendo”; “USEN EL VINAGRE BLANCO. EN LUGAR DE SUAVIZANTE. LIMPIA Y DEJA LA ROPA Y TOALLAS Y TOALLONES ESPECTACULARES Y NO DEJA OLOR!!!!!!!”; “La lavandina SIEMPRE se usa diluida como dice el rotulo del producto, sino no cumple función, al contrario daña el plástico”; “Este muchacho debe comprar más litros de vinagre que de nafta para el auto”; Lo acabo de hacer! Y si bien no vi este video antes, con todos tus tips lo hice casi igual! Lavandina en gel le pase a la goma y quedó re bien”, decían algunos de los internautas.