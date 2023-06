Salma Hayek luce un vestido brillante con gran escote y eleva la temperatura de la red

El jueves 15 de junio, todo el mundo no hablaba de otra cosa que no fuera la sexta temporada de “Black Mirror”. Es que, después de cuatro años, la serie distópica que plantea las consecuencias de un mundo centrado en la tecnología y su vínculo con la humanidad, regresó a Netflix con cinco nuevos episodios.

Previamente a su estreno en la plataforma de streaming, la serie ya había acaparado el foco de atención mediática, y de los internautas, al saber que Salma Hayek y Aaron Paul serían dos de los actores del show. Por ello, ayer “Black Mirror” fue la principal tendencia del día, como así también, algunos de sus protagonistas.

SALMA HAYEK HACE DE SÍ MISMA EN "BLACK MIRROR". FOTO: ARCHIVO

Precisamente, este jueves, Netflix llevó a cabo una proyección de la temporada de estreno en Nueva York. Se trató de un evento al que asistieron todas las personas involucradas en cada episodio y cientos de personas que deseaban ver la serie en vivo. Fue para esa oportunidad que la protagonista de “Frida” se lució tan elegante y sensual como siempre, dejando boquiabiertos a todos los presentes.

Salma deslumbra en la proyección de Black Mirror

Hayek fue al evento luciendo un vestido de lentejuelas negro con ondas de color salmón, y un gran escote. Para completar el outfit, Salma escogió unos zapatos con tazón grueso rosa pastel. “Espero que todos los que vean el primer episodio ‘Joan is Awful’ de la nueva temporada de @netflix de Black Mirror pierdan la cabeza tanto como todos los espectadores de la proyección en Nueva York”, escribió la veracruzana en su cuenta oficial de Instagram, debajo del video donde presumía su atuendo y los mejores momentos de la gala.

“Ultra elegante”; “Todo lo que podemos decir es BRAVO”; “Why? Why are so beautiful?”; “GIRL, YOU F KILLED IT! WE NEED MORE OF YOU!!!!”; “Preciosa como siempre! Y que hermoso vestido”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió Salma entre los comentarios del video.

SALMA LUCIÓ UN VESTIDO DE LENTEJUELAS EN NUEVA YORK. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Qué dijo Salma sobre Black Mirror

En una entrevista para el canal Uno TV, la protagonista del episodio “Joan Is Awful” confesó que no solía ver la serie de Netflix pero que el hecho de que hubieran pensado en ella para hacer de sí misma le interesó.

“Yo no veo ‘Black Mirror’ porque a mí me dan miedo las cosas de miedo y no me gusta tener pánico, pero cuando me dijeron que lo escribió para mí, con mi nombre, me dio curiosidad. Y cuando lo leí no me dio miedo; me reí cantidad. Es una parodia de mí misma y me pareció genial, inteligentísimo. Había una cosita que yo decía ‘¡Ay, Dios mío! Yo no sé si puedo hacer esto’”, reveló Salma.