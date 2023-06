Cinthia Fernández presumió su hermosura y cautivó con su bellísimo look

Una vez más, Cinthia Fernández no se quedó callada en Instagram con lo que pensaba y apuntó contra Karina Mazzocco. Lo hizo luego de que Fernanda Vives hiciera un fuerte descargo contra la conductora por haberle negado el derecho a réplica en el caso de la Tota Santillán.

"¿Qué hace esta mujer levantando una bandera que la verdad no representa a ninguna de nosotras. Es una conductora que a mí no me gusta. ¿Sobreactuada? Uff, por mil", expresó la panelista.

Y agregó: "Le chupa un huevo a las víctimas, así hace. Vos no vas a su programa y te sienta gente que fue violenta con vos, a gente que te va a defenestrar. Así funciona. Me hace acordar a las viejas épocas de extorsión de 'Ah, no venís a mi programa...' Y te hacían m****".

"Es una mina que cuando le conviene hace el tema, cuando le conviene no le importa las víctimas y se cansó de sentar a un tipo que hoy está condenado por la justicia y no le dio derecho a réplica a Fernanda Vives y a un montón de mujeres. Un tipo que hizo o que hizo, que le cagó la vida una chica con muchas carencias, su empleada que cuidaba de sus hijas", señaló Fernández.

Ahora, nuevamente llamó la atención de todos en la red pero no lo hizo por sus dichos, sino por el bellísimo look que lució. Cinthia presumió su hermosura para la cámara y conquistó más de un corazón.