Por qué Gwyneth Paltrow no quería besar al increíble Robert Downey Jr.

Tanto Robert Downey Jr. como Gwyneth Paltrow son dos de los actores más famosos de Hollywood. Con películas y papeles icónicos a lo largo de varias décadas, se consolidaron como algunos de los artistas mejores pagos y más reconocidos por colegas y admiradores. De hecho, el esposo de Susan Levin es el segundo actor más taquillero de la historia, detrás de Samuel Jackson.

Sin duda, un personaje que marcó la carrera del actor nacido en Nueva York es el de Iron Man. Con ese papel participó en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, como Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spiderman: Homecoming, Spiderman: Far from home, The incredible Hulk, y Capitan America: Civil War.

Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow son grandes amigos, además de ser pareja en los largometrajes de UCM.

Justamente fue en Iron Man donde Gwyneth Paltrow actuó junto a Robert Downey Jr., con el personaje de Virginia "Pepper" Potts. El romance ficticio de Tony Stark y Pepper comenzó allá por 2008 y continúa hasta el día de hoy en otros largometrajes del UCM.

¿Por qué Gwyneth Paltrow no quería besar en Iron Man a Robert Downey Jr.?

La actriz confesó en uno de los capítulos de su Goop Podcast que sentía que cuando besaba a Robert Downey Jr. lo estaba haciendo con su hermano. "Esto es literalmente como besar a mi hermano", confesó la actriz y cantante de 50 años. Luego agregó: "Fue uno de los peores momentos de mi vida".

Robert Downey Jr. besó a Gwyneth Paltrow en Iron Man y la famosa actriz no disfrutó de dicha experiencia.

Siempre con respeto y refiriéndose principalmente a que le tiene mucho aprecio, Gwynnie nunca pudo ocultar la vergüenza que le daba besar a Tony Stark. "Mi relación con Robert Downey Jr. obviamente se forjó a través de todas las películas de 'Iron Man' y 'Avengers'. Siento que pude encontrar un compañero y amigo increíble, inspirador y de por vida", le confesó Paltrow a People.

En 2016, en una entrevista con Howard Stern, Robert Downey Jr. había ironizado acerca de esa relación que tenía su personaje con el de la actriz californiana: "Tengo que volver a tenerla en estas películas para poder besarme con ella en pantalla nuevamente".