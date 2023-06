Nicole Neumann demostró que es una de las mujeres más bellas de la Argentina

Una vez más, Nicole Neumann se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Allí la siguen miles y miles de personas que están pendientes de todo lo que enseña.

En una de sus últimas publicaciones, subió un video con el que demostró que es una de las mujeres más bellas de la Argentina. Como era de esperar, los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer.

"Nicole estás hermosa con la colección de ensueño de jf.jesusfernandez. No dejes los 8 escalones. Nos encantan las poses de yoga, además después las practicamos. No nos gusta quien te remplaza", "A true original supermodel. Ninguna de las que se creen modelos te llegan a los pies… son muy pocas las verdaderas modelos. Ahora solo por demostrar marcas se hacen gran cosa… Nicole les guste o no ÚNICA", "La más bella de todas" y "Qué hermosa", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Nicole Neumann en su adolescencia

Neumann arrancó su carrera a los cuatro años filmando comerciales. Sin embargo, su popularidad comenzó a los 12 cuando debutó como modelo de pasarela. En ese entonces, era la más joven del país y era una auténtica Lolita.

Nicole Neumann

Primero trabajó en la agencia de Pancho Dotto y sus primeros trabajos fueron publicidades para las marcas Stone Island y Caro Cuore. Luego, hizo campañas gráficas para diferentes empresas y desfiló en distintos puntos de la Argentina. Posteriormente, lo hizo en Chile, Paraguay y Uruguay. Y así, Neumann se fue abriendo camino en el mundo artístico.