¡Deja el regional! Este es el nuevo género musical que Ángela Aguilar va a explorar

Ángela Aguilar ha sido, hasta el momento, una de los principales referentes de la música regional mexicana para el mundo. Si bien la cantante nació en los Estados Unidos, creció en el seno de una familia artística que lleva la tradición de la música mexicana en su sangre. Pues, es hija del productor Pepe Aguilar y nieta de los mismísimos Antonio “El Charro” Aguilar y Flor Silvestre.

Naturalmente, al estar rodeada de intérpretes desde que era una bebé, Ángela comenzó a interesarse en el arte vocal desde que era tan solo una niña. Por ello, en alguna oportunidad se filtraron videos suyos cantando con 4 años. Además, la propia artista confesó que a edad edad su padre le daba clases de canto. Esto tiene sentido si pensamos que la más chica de la Dinastía Aguilar tenía tan solo 11 años cuando lanzó el álbum de versiones navideñas “Navidad Con” (2013).

En la actualidad, Ángela sigue siendo joven una de las artistas más jóvenes que han escalado hasta la cima de la industria. Pues, en estos años, estuvo varias veces nominada a los Premios Latin Grammy, como a otras importantes premiaciones, supo cantar en la gala de los Grammy 2018, junto a Natalia Lafourcade y Aida Cuevas, y lanzó canciones que se volvieron un hit, sobre todo en México y los Estados Unidos.

La inesperada colaboración entre Ángela Aguilar y Steve Aoki

Lo cierto es que todavía le espera mucha carrera por delante a la intérprete de “Ahí donde me ven”. Por ello, es natural que incursione en diferentes géneros y estilos en el proceso de búsqueda de su identidad en la música. No obstante, hay algunos fanáticos que pueden considerar esta posible apertura a nuevos géneros como una traición al regional mexicano que Ángela supo representar de la mejor manera.

Precisamente, hace un día, Ángela anunció su próximo lanzamiento musical que se sale de su zona de confort. Se trata de una colaboración con el DJ estadounidense Steve Aoki, que lleva el nombre de “Invítame A Un Café”. De acuerdo a lo anunciado mediante un video de Instagram, la canción de electrónica saldrá a la luz durante la tarde del 16 de junio. “Invítame A Un Café out June 16th, who’s ready?! Están Listos?”, escribieron en la leyenda.

ÁNGELA AGUILAR Y STEVE AOKI LANZARÁN "INVÍTAME A UN CAFÉ" EL VIERNES 16 DE JUNIO. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @STEVEAOKI

Al enterarse de la noticia, las reacciones de los internautas fueron variadas. En los comentarios de Instagram se pudieron leer mensajes como los siguientes: “STOP OF THE HATE to Ángela Aguilar”; “This is an amazing collab two legends to put two cultures together”; “OMG, otra colaboración de "Nataoki”; “Que es esto”; “Aún no estoy listo para morir de locura al escuchar esta canción, perooo esa sensacióoon la necesitoooo! Ídolaaaaa!”; “SUELTALAAAAAA”; “Ésto va a ser otro gran éxito”; “Estuvo mejor Nataoki con el @natanael_can”.