Sol Pérez elevó la temperatura de la red desde la cama

Desde que irrumpió en los medios, como la chica del clima, Sol Pérez jamás ha pasado desapercibida. Siempre ha dado de qué hablar y si bien hoy ya no le da mucha importancia a los comentarios negativos, en el pasado se irritaba con mucha facilidad.

Sol Pérez, la ex chica del clima

"Ya no me enojo. Soy muy contestadora, no me llamo a silencio si tengo una idea, a veces leo cada cosa en las redes y me da de leer", indicó en una entrevista televisiva y reconoció: "Soy muy justiciera, no porque estoy muy enojada. Soy muy efusiva para discutir, pero después no me doy manija con eso, no me enrosco, no guardo enojos".

"Cuando alguien me enoja mucho decido no hablarle a esa persona, decido mantener distancia y no hablarle nunca más. El invento no me lo banco, ese es mi límite, deja de ser una discusión y se transforma en defenderte de las mentiras. Al juego de las mentiras no me presto", expresó Sol.

Sol Pérez

Además, contó qué es lo que le fastidia que digan sobre ella. "Me molesta que me subestimen, que por mostrar el físico no pueda tener una idea. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya casi no me molesta nada, ya me curtí", señaló la futura mujer de Guido Mazzoni.

En Instagram, cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y le dejan todo tipo de comentarios. Como todos los días, arrancó bien temprano y antes de salir a la calle compartió una fotografía desde la cama que elevó la temperatura de la red. "Buen día", escribió Pérez junto a un emoticón de corazón rojo.