'Sex and the city'': Kristen Davis habla de los roces con Kim Cattrall

'Sex and the city' es una serie de televisión estadounidense que se estrenó a fines de la década de los 90' y fue un verdadero fenómeno. Tal es así, que luego de las seis temporadas, lanzaron dos películas, una precuela 'The Carry Diaries' y hace un tiempo atrás estrenaron la secuela de la serie original titulada 'And Just Like That'. Recientemente, Kristin Davis la actriz que personifica a Charlotte York se animó a hablar sobre la tensa relación entre el elenco.

Hace poco se dio a conocer que la segunda temporada de 'And Just Like That' se estrena próximamente y uno de los detalles que sorprendió al público es que Kim Cattrall que interpretó a Samantha Jones durante la saga haría un cameo especial en esta segunda parte, pues no participó en la primera. De hecho, en varios momentos se habló sobre rumores de una mala relación entre Cattrall y la protagonista Sarah Jessica Parker.

Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Kristen Cattrall, el elenco original de 'Sex and the city'. Imagen de archivo.

En los últimos días, Kristin Davis participó en una entrevista con 'The Telegraph' y tuvo que responder una incómoda pregunta. Al parecer, intentaron indagar si el reparto había celebrado junto con Cattrall para darle la bienvenida a su personaje en la serie, pero esta respondió con algunas evasivas. Cabe aclarar que la polémica comenzó en el pasado, cuando la intérprete de Samantha expresó que no quería seguir en el proyecto porque le parecía más de lo mismo y no le gustaba el rumbo que iba a tomar su personaje.

En esta ocasión Kristen Davis respondió: "Hay que respetar los deseos de la gente. Yo no pienso gastar energía en eso. No puedo cambiar a nadie. Desde luego que entiendo el sentimiento de los fans y su decepción, y me encantaría poder solucionar eso, pero no puedo. No es algo que esté en mis manos". De esta forma se aseguró de no hablar de más, pero dio su punto de vista sincero.

Por otro lado, Davis habló sobre Charlotte York y aseguró que la aparición de Samantha Jones no cambiaría el rumbo de su propio personaje. Asimismo, confesó que está muy feliz con 'And Just Like That' pero reveló que no se ve trabajando en la serie dentro de diez años, porque no tendría sentido, "eso sería algo muy extraño".