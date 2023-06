No lo creerás: Rosalía trabajó como camarera por un día y los clientes reaccionaron de la forma menos esperada

Rosalía fue la invitada especial del programa “El Hormiguero” el día lunes 12 de junio y, de esa visita surgieron varias joyitas de las cuales los internautas no han dejado de hablar. Pues, la artista de 30 años charló con el conductor Pablo Motos sobre todo lo que está sucediendo en su vida: desde el lanzamiento del sencillo “TUYA”, la gira “MOTOMAMI” hasta la inminente boda con Rauw Alejandro.

Además, el humor en esa edición de la producción de Antena 3 no podía faltar. Hace poco más de un año, Rosalía ya se había prestado para realizar un segmento de cámara oculta en el cual se hizo pasar por reportera para ver si las personas la reconocían. Esta vez, la intérprete de “Malamente” se puso en la piel de una camarera llamada Cristina que fue a trabajar a una cafetería por primera vez. ¡No creerás la reacción de los clientes!

Rosalía como camarera

En el video de “El Hormiguero”, Rosalía se presenta como una joven con peluca de corte bob, lentes, varios tatuajes en el brazo y el uniforme del lugar. “He venido para trabajar hoy”, le dice la cantante encubierta al encargado del lugar. En seguida, se la ve a la catalana tomando pedidos y dictando la comanda a sus compañeros de caja. Y, aunque todo parecía marchar bien, le llaman la atención cuando la ven comiendo en frente de los clientes, a lo que “Cristina” responde con risas.

Como si fuera poco, en un momento lleva en las manos la comida para una mesa y, sin quererlo, se le cae. “Perdóname. Es que, en verdad, yo no soy camarera”, se sincera Rosalía y su compañera le pregunta: “¿Qué eres, amor?”. Acto seguido, la respuesta la podría haber dejado en evidencia, pero nadie se percata de la realidad: “Yo quiero ser cantante”.

Luego, Rosalía le dijo a uno de los comensales algunas frases del tema “TUYA”: “Tú y yo somos dos loquitos”. En otra secuencia, dos mujeres le pidieron la canta y la cantante prefirió cantarles unos versos de la canción, en vez de dar los detalles del menú. Aún así no notaron a quién tenían en frente. Recién al final del video uno de las personas sentadas fuera del lugar la reconoce, a lo que Rosi asiente y procede a abrazarlo.

“Que la Rosalía te sirva la mesa y encima te cante eso no tiene precio vamos!”; “Rosalía es sencilla y eso se nota. Necesito parte 3. PD: qué bien le sientan los pantalones”; “Vamos, Que yo sería como la señora que le aplaudió al cantar solo que me desmayaría al instante de tanto deleite”; “Que Mujer!!! Se presta a todo”; “Las señoras que pidieron la carta de postres tienen claras sus prioridades”; “Hagamos este vídeo viral como el de reportera por un día”, “Que simpática es Rosalía y que humilde es Y ya ni hablar de su voz... Vaya pasada”, “Cuando Rosalía se le olvido que era "Cristina" me dio mil años de vida”, decían algunos de los comentarios en YouTube.