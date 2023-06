Las mejores películas de Natalie Portman que no te puedes perder

Natalie Portman atraviesa unos días bastante complicados. Luego de 11 años de relación con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, salió la noticia de que la engañó con una joven de 25 años de edad, lo que detonó el matrimonio y hace pensar en un posible divorcio.

Más allá de este problema, la artista que cumplió 41 años el pasado 9 de junio sigue estando muy presente en sus próximos proyectos audiovisuales. Hace pocas semanas se estrenó May december, un filme dirigido por Todd Haynes en el que la israelí actúa junto a Julianne Moore.

Además de este, hay muchas otras películas que marcaron la carrera de la actriz nacida bajo el nombre de Neta-Lee Hershlag.

Las películas de Natalie Portman que no te puedes perder

Thor

Al igual que muchas otras actrices famosas de Norteamérica, a Natalie Portman le llegó la oportunidad en el Universo Cinematográfico de Marvel: desde 2011 está en la piel del personaje Jane Foster. Gracias a este papel logró trabajar en películas como The Avengers, Avengers: Endgame, Thor, Thor: The dark world y Thor: Love and Thunder.

Natalie Portman en su papel de Jane Foster, el personaje con el que brilló en sus actuaciones del famoso Universo de Marvel.

El perfecto asesino

La nacida en Jerusalén saltó a la fama con esta película donde encarna a Mathilda Lando, una niña de 12 años que vive en el barrio Little Italy de Nueva York y se queda huérfana luego de que agentes corruptos de la DEA mataran a toda su familia en su propio departamento. Mathilda escapa a lo de su vecino llamado León y es allí donde descubre que él trabaja como sicario.

León y Mathilda empiezan a vivir juntos y él le enseña el "oficio" de asesino a sueldo, por lo que ella empieza a aprender a empuñar un arma y a matar gente. A cambio de esa protección que le da León, ella limpia el apartamento y le enseña a leer, mientras busca venganza contra los agentes que mataron a su familia.

Star Wars

Esta saga icónica de Hollywood tuvo a Natalie Portman en su segunda trilogía, la cual fue la precuela de la trilogía original. Los tres largometrajes se estrenaron en 1999, 2002 y 2005, teniendo como protagonista a Padmé Amidala, el personaje interpretado por la icónica actriz.

Natalie Portman se puso en el papel de Padmé Amidala en Star Wars, papel con el cual logró impulsar su carrera en Hollywood.

Con 18 años, la actual directora de cine y psicóloga se puso en el papel de la madre biológica de Luke Skywalker, aterrizando de esa manera y de forma definitiva en la cima de Hollywood.

Black Swan

Otro de los grandes éxitos de Natalie Portman es Black Swan, película conocida en Hispanoamérica como Cisne Negro. Interpretando a Nina Sayers ganó los siguientes cinco premios en la categoría Mejor actriz: un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA, uno del Sindicato de Actores y otro de la Crítica Cinematográfica.