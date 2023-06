La total descortesía de Christian Nodal con Cazzu: "Es un maleducado"

Christian Nodal y Cazzu han estado bajo la lupa desde el comienzo de su relación y al parecer en los últimos días, el cantante mexicano ha sido el blanco de una lluvia de críticas. Esto se debe a que los usuarios lo acusaron de tener una actitud sumamente descortés con su pareja, la artista argentina que se encuentra en una avanzada etapa de su embarazo.

Cazzu y Christian Nodal esperan a su primer hijo juntos. Imagen de Instagram Stories @cazzu

Los hechos se remontan a los primeros segundos de un viaje que Nodal y Cazzu hicieron a Venezuela. En primer lugar los cantantes arribaron a las inmediaciones del aeropuerto en un vuelo privado, así que se bajaron del avión. Sin embargo, aquí estuvo el gesto que particularmente molestó a todos los cibernautas de Tik Tok cuando se difundió el video. Christian bajó las escaleras de la aeronave, pisó suelo venezolano y rápidamente se dirigió al transporte terrestre que lo esperaba, sin atender a las necesidades de su novia.

Cazzu también bajó del avión, pero con algo de dificultad, comentaron los usuarios, ya que tiene una considerable panza de embarazada de seis meses. Si bien, Nodal la esperó para subir a la camioneta que los aguardaba, los cibernautas lo calificaron como maleducado ya que esperaban que tuviera una actitud más solidaria para con su novia, así que llenaron las redes sociales con comentarios de indignación.

"Se le olvidó por un momento la esposa", "si eso es ahora ¿al rato como será?", "es un maleducado", "oye pero te bajas y la esperas para tomarle la mano al bajar, caballero", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Tik Tok. Sin embargo, hubo quienes defendieron al artista y expresaron que no fue una situación tan terrible pues la intérprete de 'Mucha Data' podía bajar perfectamente sola del avión: "No veo ningún desaire", "Yo vi todo normal. Está embarazada no enferma y por eso él trae a su equipo que la ayuda a ella, él iba cargando las bolsas".

Ninguno de los dos artistas habló sobre la situación ni aclaró si se habían peleado o simplemente fue un malentendido. Sin embargo, al tiempo Nodal publicó un tierno video para mostrar a Cazzu caminando entre las brisas de mar, así que dejó muy en claro que las cosas están bien entre los dos.