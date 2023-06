No es la primera vez que Catherine Fulop se lleva todas las miradas con el contenido que comparte en sus redes sociales. En Instagram cuenta con más de tres millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza.

Catherine Fulop

La bellísima actriz venezolana-argentina alcanzó este número de admiradores en la web en febrero de este año y lo celebró con una publicación. "Somos tres millones", redactó en ese entonces.

Fulop se dedica a subir divertidos videos, fotografías de sus viajes, recuerdos con su marido e hijas y también, los fabulosos looks que viste todos los días. Ahora, compartió un nuevo álbum de fotos muy bien acompañada en Miami.

"Entre amigos y familia", escribió Cathy junto a las imágenes que se llenaron de 'me gusta' y comentarios. "Oye Catherine, debe ser una pereza ser hija tuya. Todos comentando que luces más joven", señaló una internauta.

El nuevo álbum de fotos de Catherine Fulop muy bien acompañada en Miami

Otros usuarios agregaron: "No se quien es ese perrito y pero me encanta", "Son lo más", "Maravillosa familia", "Amo verte feliz con las personas que te quieren. Son todos muy guapos en la familia tan agradable jaja pero sin embargo la mas linda es perrita. Dale besitos a ella de mi parte, me encanta Catalina, es un amor", "Preciosa como siempre mi querida Chaborina. Te recuerdo con mucho cariño" y "Te felicito por mantenerte tan linda y conservar tu bello matrimonio".