Asombroso, este es el truco de limpieza para quitar etiquetas sin que queden restos de pegamento

Cuando compramos un nuevo producto para el hogar, como para nuestro uso personal, este suele venir, en la mayoría de los casos, con una etiqueta de la marca, modelo y/o número de serie del artefacto en cuestión. Y es muy común que, pasado el tiempo de garantía, estas etiquetas nos generen ruido visual y queramos quitarlas. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de sacarlas puesto que pueden quedar restos de pegatina por todo el material.

Aún así, existen algunos trucos super sencillos con los que se pueden quitar las etiquetas y limpiar completamente el pegamento de todo objeto. Lo mejor es que solamente requiere de pocos minutos para llevarlos a cabo y harás uso de elementos del hogar, por lo que no tendrás que gastar ni un peso. Presta atención, toma nota e inténtalo. Luego nos cuentas si te funcionó.

CON EL SECADOR DE CABELLO PODRÁS QUITAR LAS ETIQUETAS SIN DEJAR MANCHAS DE PEGAMENTO. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @DECASA.STYLE

Truco 1: aplica calor

El creador de contenido de limpieza, “Decasa Style” reveló que uno de los trucos para quitar las etiquetas que son como calcomanías consiste en, simplemente, aplicar calor sobre la misma. “Podés hacerlo con el secador de pelo e ir levantando progresivamente, mientras seguís aplicando calor. No aplica para vidrios”, señala el experto en el comienzo del video que compartió en Instagram.

Truco 2: usa agua caliente

Si, en cambio, tienes etiquetas de papel, lo mejor será frotar la zona con agua caliente. Pues ayudarte con un trapo mojado con agua caliente.

Truco 3: utiliza aceite

El tercer truco consiste en aplicar un algodón o disco desmaquillante con un poco de aceite, ya sea de maíz, girasol u oliva. Según el creador de contenido, este producto es capaz de disolver el pegamento en pocos segundos. Finalmente, limpias el aceite que quedó en el artefacto con una gotita de detergente. ¡Y listo!

Al ver estos trucos, los usuarios de Instagram no dudaron en dejar su opinión, como también sus consejos, al respecto. “Las cosas que no tienen nada de metal, cómo el frasco de café, se los puede poner 30 seg en el microondas y le afloja el pegamento”; “Gracias. Hace un tiempo usé quita esmalte en un vaso de acrílico y quedó dañado, como si se hubiera derretido donde lo froté. Buenos datos has compartido!”; “Yo siempre usaba alcohol pero algunas superficies puede dañar la pintura. Gracias”, decían algunos de los comentarios.