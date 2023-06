Todos los detalles de la boda soñada de Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro representan el ideal de pareja romántica actual, y no hay ninguna duda sobre ello. Los cantantes que llevan más de tres años juntos demuestran su amor casi a diario, tanto en redes sociales, asistiendo juntos a importantes veladas como, también, hablando con mucho amor sobre el otro en distintas entrevistas.

Esto último ha ocurrido este lunes, cuando Rosalía dio detalles de su inminente boda con el reggaetonero boricua. Es que, cuando salió a la luz el videoclip de “BESO”, uno de los tres temas que forman parte del E.P. colaborativo entre ambos, titulado “RR”, los fanáticos de la pareja del momento notaron un tremendo detalle: al final del video, la catalana llora sosteniendo un anillo de compromiso y, a continuación, le da un beso a su amado. Entonces, el mundo de las redes estalló con la noticia de los cantantes están comprometidos y que, en cualquier momento, tendrán su celebración.

ROSALÍA Y RAUW LANZARON EL E.P. COLABORATIVO "RR" EN MARZO DEL 2023. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Y ha sido la “Motomami” la primera en hablar sobre la boda de la que todo el mundo quiere saber. Fue el lunes 12 de junio en el programa español “El Hormiguero”, en el cual Rosalía estuvo de invitada, cuando se animó a dar detalles de la boda y cómo fue que Rauw se lo propuso.

Rosalía da los detalles de su boda

La intérprete de “Malamente” fue a charlar al programa conducido por Pablo Motos y este no dudó en hablar de la boda que se viene. “Tengo entendido que os casáis”, le dijo el periodista con picardía y curiosidad a Rosalía, quien respondió en seguida: “Eso parece. Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta”.

Luego, la cantautora de 30 años aseguró que todavía no hay tanto planeado pero que, por el momento, prefiere hacer una celebración íntima rodeada de familiares. “Chill, chill, Pablo, no sé. En familia, a lo mejor. Así, como tranquilo. Veremos…”, reconoció Rosalía con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero Motos no se quedó allí, e intentó indagar más al respecto preguntándole a Rosi cómo hizo Rauw para proponerle matrimonio. “Me lo pidió de una manera muy bonita. Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña y (desde ahí) se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas porque ya había pasado al siguiente año. Justo habíamos subido a la terraza y yo no lo esperaba. De pronto él, yo veo que se ‘medio’ arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar. Y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él", develó.

EL LUNES 12 DE JUNIO, ROSALÍA FUE LA INVITADA ESPECIAL DEL PROGRAMA "EL HORMIGUERO". FOTO: INSTAGRAM @ELHORMIGUERO

"Yo me puse a llorar, claro. ¡Madre mía! Lagrimones. Me siento con mucha ilusión", confesó Rosalía con mucha emoción. Asimismo, dejó en claro que todavía no hay un lugar definido para la celebración, aunque el vestido de sus sueños ya lo tiene en mente: "Tengo por ahí algunos vestidos guardados; un vestido de Vivienne Westwood me gustaría".