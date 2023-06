Netflix cuenta con un amplísimo y variado catálogo que, a veces, hace difícil qué elegir. Es por esto que si lo que estás buscando es una divertida película para llorar de la risa, aquí te hablaremos acerca de la ideal.

Alquiler de Padrinos es la comedia que está disponible en la plataforma de streaming y dura menos de dos horas. Es una producción estadounidense que se estrenó en 2015.

Es para mayores de 16 años y la sinopsis oficial de Netflix dice: "Un empresario comprometido con una chica hermosa teme admitir que no tiene amigos y contrata los servicios de Best Man Inc. para obtener el apoyo que necesita en su boda".

En el reparto están: Josh Gad, Kaley Cuoco, Kevin Hart, Jenifer Lewis, Jorge García, Dan Gill, Affion Crockett, Corey Holcomb, Colin Kane, Alan Ritchson y Aaron Takahashi.

La divertida película de Netflix que te hará llorar de la risa

Es la primera película dirigida por Jeremy Garelick. La producción es de William Packer, el guion de Jeremy Garelick y Jay Lavende, la música de Christopher Lennertz y la fotografía de Bradford Lipson.