El novedoso entrenamiento de Jennifer Aniston: "No se siente fatiga ni dolor"

Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas en el ámbito artístico y esto se debe a sus numerosos trabajos en el cine y la televisión. Asimismo, es conocida por tener un cabello fenomenal y una figura increíble, así que obviamente tiene varios secretos guardados. Recientemente participó en una entrevista con la revista 'People' y habló sobre su ejercitación porque se ha encaminado en un novedoso entrenamiento que la motiva y le da ganas de seguir ejercitando sin sentir un cansancio extenuante. A continuación te contamos todos los detalles.

Jennifer Aniston se hizo popularmente conocida luego de participar en la serie de los 90 'Friends'. Imagen de Interview Magazine.

Es conocido por todos que Aniston tiene una figura tonificada y esto se debe a que lleva una vida saludable, practica diferentes actividades físicas, hace meditación y para completar intenta llevar una alimentación balanceada. En la última entrevista que dio para el medio mencionado anteriormente, comentó que durante muchos años sintió una presión para ejercitarse con mucha exigencia y por esto sufrió consecuencias físicas y psíquicas.

Sin embargo, en el último tiempo se la ve magnífica y esto tiene que ver con que cambió completamente su ejercitación y su forma de abordaje. "Tuve que volver a entrenar mi cerebro. Mi actitud hacia el fitness ha evolucionado absolutamente a lo largo de los años", comentó la protagonista de 'The Morning Show'. Asimismo, explicó que por un largo tiempo de su vida tuvo la mentalidad de pensar que si no hacía 45 minutos de cardio no estaba haciendo un buen entrenamiento.

Hoy en día Jennifer Aniston encontró un entrenamiento que la hace feliz y la motiva a seguir. Imagen de Instagram @pvolve.

En algunas etapas, Jennifer practicó Crossfit, pero hoy lo puede calificar como una actividad "demasiado agresiva". Además, durante otra momento se animó a ir a clases de boxeo, pero terminó sufriendo daños en sus muñecas. Por esto, piensa que las dos actividades muy desalentadoras tanto para su psiquis como para su físico. Actualmente, si situación frente al ejercicio ha cambiado casi al 100% ya que encontró una actividad donde se siente cómoda y le gusta ejercitarse.

Hoy en día, Aniston practica Pvolve, un programa de entrenamiento físico creado por Stephen Pasterino, un experto en biomecánica y entrenador personal con certificación. Al parecer, la actriz conoció esta actividad en 2021 después de sufrir una lesión en su espalda y quedó completamente enamorada del proyecto. La semana pasada Jennifer decidió hacer una jugada importante y se unió al equipo del programa como socia.

De acuerdo a las declaraciones de Jennifer con "Pvolve no se siente fatiga, ni dolor". Se trata de un programa que se centra en desarrollar un cuerpo tonificado y fuerte utilizando ejercicios de bajo impacto. Asimismo es una actividad que tiene el objetivo de crear un cuerpo equilibrado, mejorar la postura y activar los músculos correctos. Por otro lado, se basa en una combinación de resistencia, ejercicios de fuerza y estiramientos y siempre tiene en cuenta la conexión mente-cuerpo.