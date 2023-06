Desde el mar, Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez compartieron su emotivo reencuentro con Nina

A poco de haberse comprometido oficialmente, Lautaro Martínez tuvo que viajar a Turquía para que junto con su equipo se disputaran la copa de la UEFA Champions League y qué finalmente se la llevó el Manchester City pero sucede qué no ha viajado solo puesto qué su mujer, Agustina Gandolfo buscó alentarlo en todo momento por medio de posteos qué fue compartiendo vía Instagram.

En aquel momento, Agustina Gandolfo decidió alentar a su marido por medio de un posteo en el qué rezaba 'tamos ready' y su outfit en el qué llevaba la camiseta del Inter de Milan, jean y zapatillas negras con suela blanca, además qué de fondo se lograba apreciar la parte externa del lujoso hotel en el qué estaba parando.

Emprender la vuelta

Sucede qué post campeonato en el que Lautaro junto con su equipo salieron segundos, la modelo compartió los primeros momentos de su reencuentro con Nina y lo hizo de una forma muy particular y top.

Fuente: Imagen @agus.gandolfo

Madre e hijos.

Sentadas desde un avión privado, Nina y Agustina compartieron un dulce momento allí se logró apreciar el look de blanco de ña modelo y qué resalta la pancita dónde está Theo y a la pequeña jugando. En medio de la cálida selfie se logró lee: "Mi bebita. Estuvimos 48hs separadas por primera vez y ahora no nos despegamos", expresó en cuánto a qué la niña no pudo viajar hacia la final en Estambul.

Un destino soñado

Pero el viaje no terminó allí puesto qué los tres se tomaron unas vacaciones y eligieron para vacacionar en Grecia, dónde Agustina plasmó un dulce instante en el qué Lautaro y ella le daban la mano a Nina a orillas del mar.

Fuente: Imagen @agus.gandolfo

La feliz unión.

“Parar el tiempo acá”, reza la descripción qué puso Agustina retratando un tierno momento de los tres juntos disfrutando el último rayo de sol con looks veraniegos, por un lado Lautaro con remera blanca, maya. Al lado la pequeña Nina con un outfit jardinero y Agustina quién optó por un vestido largo en crudo.

Chari.