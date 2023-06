Danna Paola y Denise Rosenthal se preparan para elevar la temperatura con ‘Sugar Mami’

Danna Paola hace pocas horas lanzó una gran bomba en su Instagram y es qué el 15 de junio estrenará 'Sugar Mami', una canción en la qué colaboró con la artista, Denise Rosenthal y sin dar mucho detalle ya dejó a más de uno con la boca abierta por la provocativa puesta en escena, desde los outfits hasta los objetos que mostró en el posteo de presentación.

En la estética promocional compartida se las puede ver a Danna Paola y Denise Rosenthal apostando a un alto nivel sensual y con looks adultos llevados a una parte más infantil debido a la paleta de colores jugando con tonos en rosado, violeta claro y plateado, además de haber sumado varías golosinas cómo chupetines, monedas de chocolate, granadinas, marshmellow y chocolate.

Danna Paola aprovechó su cuenta de Instagram para compartir un pequeño avance ien ninguna de las dos han hecho un pequeño avance respecto del contenido de la letra, ya de por sí la tapa del single deja a la libre de imaginación de cada uno sin dejar de mencionar el tire hacia la provocación qué maneja en sí la postal de ellas dos.

Con challenge

Tiempo atrás, Danna hizo un vivo contando qué se venía una importante colaboración con una artista de la qué se identifica un montón, todo podría dar cuentas que la sorpresa era su colaboración con Denise Rosenthal aunque claro qué son rumores puesto qué otros apuntan qué aquella vez hizo mención a la cantante argentina, Lali Espósito pero lo cierto es qué se trataba de Rosenthal y así fue cómo compartió un reto de baile sobre una parte de la canción en Tiktok en la qué devela una parte picante de la misma.

Danna paola ha publicado nuevo video en tiktok pic.twitter.com/SOykJPFXic — Danna paola fan44 (@jughead_james) June 13, 2023

Uno de sus fans @jughead_james replicó el video en el qué se la oye decir: "Lo qué es mío no se quita... me lo pago yo solita, soy tu nena favorita, una independiente no lo necesita... sugar mami".

Chari.