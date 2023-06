Bárbara De Regil celebró su cumpleaños con un look femme fatale y a pura extravagancia

Bárbara de Regil tuvo un fin de semana alegre y festejando un año más de vida. Así fue cómo la artista le compartió a sus 4.6 millones de seguidores en Instagram lo que fue su extravagante fiesta dónde contó con un infartarte outfit escotado, servicio de bartender exclusivo, grandes amistades presente y una decoración muy iluminada. Así fue cómo la también influencer por medio de varios posteos hizo partícipe a sus fans de lo qué fue su noche inolvidable.

“Un inicio de una nueva etapa impresionante y llena de amor”, tituló Bárbara de Regil en uno de sus carretes extensos haciendo alusión a qué se vienen tiempos mejores. Allí se la observó con dos vestuarios qué utilizó en una misma noche por un lado un body con cordones bien ajustado de total black opaco, botas caña mediana texanas y un particular detalle fue qué al vestuario le sumó unas enormes alas blancas estilo vedette, además de unos guantes motoqueros.

Otro diseño pensado

Para no pasar toda la noche con el mismo look posterior a soplar las velitas con una torta en forma de corazón qué rezaba “Bárbara Regil one fucking queen’ la intérprete de Rosario Tijeras y Cabo para el momento de baile optó por llevar otro diseño a puro glamour.

Fuente: imagen @barbaraderegil

Las buenas compañías.

En las fotos qué subió rodeada por sus amigos de la industria audiovisual cómo: Alex La Madrid, Alejandro Nones, Flavio Medina, Epy Vélez, Pam Almanza, Majo Pérez, Christopher Aguilasocho además de estar acompaña por su fiel compañero de vida Shoenwald a quién no ha parado de presumir en toda la celebración. Sucede qué en esas fotografías se la ve vestida con dos piezas: top blanco y una llamativa pollera tubo blanca con flecos en forma de rama plateados.