Nicole Neumann elevó la temperatura de la red con un nuevo video

Nicole Neumann cuenta con miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Diariamente comparte nuevo contenido que deja a todos maravillados y sus publicaciones no pasan desapercibidas. Desde fabulosos looks, románticas fotografías de sus viajes hasta interesantes reflexiones, son algunos de los contenidos que sube.

Recientemente, compartió un mensaje con sus admiradores. "Les quería compartir una reflexión súper linda que aprendí esta mañana en la meditación", comenzó diciendo Nicole frente a la cámara.

Nicole Neumann

"Cuando estamos ansiosos y queremos que todo suceda ya, como nosotros queremos y en el tiempo que queremos, este a veces no es posible. Porque hay cosas que llevan, requieren y necesitan su propio tiempo", continuó.

Y agregó: "Daban de ejemplo un niño que tiene un capullo y quiere ya que aparezcan las mariposas. Entonces empieza a pelar el capullo, y va a encontrar una oruga, no lo que quiere ver. Porque esta mariposa necesita su propio tiempo, y no vamos a poder hacer nada para adelantarlo. No vamos a obtener lo que queremos".

Nicole Neumann

Finalmente, Neumann cerró: "Hay cosas que necesitan su tiempo, y hay que soltarlas y aprender a vivir el proceso. Y si aparecen sensaciones de frustración, impaciencia o lo que sea, aceptarlas y decir 'ok, esto es resistencia. Las suelto y me entrego a que hay cosas que llevan su tiempo'. Espero que suceda".

Ahora, nuevamente llamó la atención de todos pero esta vez lo hizo con otro video. La bellísima modelo elevó la temperatura de la red con las imágenes y los internautas la llenaron de mensajes. "La número uno eternamente", "Increíble" y "La mujer más hermosa de Argentina", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.