El exmarido de Britney Spears por fin revela si la cantante está usando sustancias

Britney Spears es una de las cantantes más icónicas en la industria musical, de hecho muchos la conocen como la 'princesa del pop'. En el último tiempo, la salud de la artista se ha posicionado en el centro de atención ya que muchos tabloides han hablado sobre especulaciones y rumores de su inquietante situación física y mental. Al parecer su exesposo habría conversado con un reconocido medio británico. Sin embargo, el día de ayer salió a desmentir los dichos.

Hace unos días atrás, The Daily Mail informó que conversó con Kevin Federline, el exmarido de Britney Spears y el padre de sus hijos. De acuerdo a la información, se habló de que la artista estaría usando drogas. "Me temo que está drogada. He estado rezando para que alguien lo haga público y se despierte... Es aterrador. Es la madre de mis hijos", expuso el periódico británico a partir de las supuestas declaraciones del bailarín.

Kevin Federline y Britney Spears estuvieron casados desde 2004 hasta 2007. Foto de Getty Images.

Sin embargo, el día domingo, Federline utilizó su cuenta personal de Instagram para dar un comunicado oficial repudiando los dichos falsos de ciertos medios e incluso de algunos periodistas. El bailarín expresó: "Entristece a nuestra familia que Daphne Barak y Erbil Gunasti hayan decidido inventar mentiras y publicar el dolor de corazón que ha soportado nuestra familia, junto con el trauma de nuestros hijos menores en el Daily Mail y The Sun".

Por otro lado, Kevin expresó que permitió que dos periodistas entraran a su casa, Daphne y Bill, ya que confiaba en su criterio y ética, pero debido a varias situaciones. que no quiso exponer, terminaron cortando el vínculo en marzo de este año. Asimismo, aclaró que en el pasado la familia tuvo varias entrevistas con los reporteros y estos tuvieron respeto y compasión por Britney, pero llegó un momento donde todo cambió.

Federlinereveló: "Es muy angustiante que siga acosando a nuestra familia cuando le hemos pedido en repetidas ocasiones que nos deje en paz". Luego acusó a los periodistas de difundir mentiras y de utilizar a sus hijos, Sean Preston, de 17 años y Jayden James, de 16, como "cebo de clics".

El extenso descargo de Kevin Federline. Del lado izquierdo la captura de pantalla de Instagram, del lado derecho la traducción.

De acuerdo a People, el abogado de Spears, Mathew Rosengart, envió una carta legal a The Daily Mail para criticar los informes que difundieron información falsa. El letrado comunicó al medio que haría "un seguimiento" sobre el caso y pidió que "se retracte de dicha historia falsa y la borre", ya que perjudica abusivamente tanto a Britney como a su familia.