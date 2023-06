Maite Perroni no deja que RBD conozca a su bebé y esta es la razón

Maite Perroni se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ya que hace unos días atrás se convirtió en mamá. El pasado 16 de mayo la actriz y su esposo, el productor Andrés Tovar, confirmaron la llegada de su primera hija, una pequeña a quien llamaron Lía. Sin embargo, la pareja quiere mantener a la bebé alejada de las cámaras e incluso de algunos amigos cercanos.

Hace un par de semanas, la mexicana colgó una tierna publicación en su perfil de Instagram donde se puede ver los pequeños dedos de la niña entrelazados con sus manos. En el pie del posteo Maite se animó a abrir su corazón, así que escribió una dedicatoria para la infante: "Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA!".

Como era de esperar, el post de internet se llenó de 'likes' y comentarios por parte de los usuarios. Además, varios de sus amigos aprovecharon para dejar mensajes y felicitaciones. Los integrantes de RBD no se quedaron atrás, así que le escribieron varias dedicatorias. Entre estas se destacaron mensajes de Dulce María, Anahí Puente y Christian Chávez, quienes hasta el momento no conocen a la pequeña.

Al parecer, en los últimos días, Christopher Uckermann y Christian Chávez, dos de los miembros de la popular banda, participaron en una entrevista con un conocido medio mexicano, así que hablaron sobre Perroni y su hija. De acuerdo a las declaraciones de Uckermann, la actriz todavía no ha permitido que ninguno vea a la pequeña. "Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé. No nos ha dejado todavía, está recién nacida, pero ya nos tocará pronto", expresó el artista en 'Hoy Día'.

Christopher no reveló demasiados detalles, pero comentó que Maite tomó la decisión de tener el parto en Estados Unidos, así que permanece allí desde hace varias semanas. Asimismo, expresó que la actriz y su esposo están muy felices de haber recibido a su primera hija juntos. Por otro lado, Christian Chávez aprovechó para compartir su testimonio y comentó: "Me siento muy contento, muy feliz. Ya somos tíos nuevamente, ya estamos grandes". Al parecer, los integrantes de RBD no solo comparten la pasión por la música, sino también una gran amistad.