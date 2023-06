Esta sería la verdadera letra de “Bohemian Rhapsody” escrita en lápiz y papel por Freddie Mercury

En las últimas semanas se conocieron unos borradores que indican que Freddie Mercury, mítico líder de la banda Queen, habría escrito otras palabras para comenzar la canción "Bohemian Rhapsody que quedó en la historia por su letra, su melodía y la cantidad de instrumentos que se utilizaron. Incluso, llegó a ser el tercer sencillo más vendido en toda la historia del Reino Unido.

Al parecer, el cantante nacido en Tanzania, quien era también el pianista y el líder de la banda, ideó otro comienzo de la mítica canción. Hay que recordar que, luego de los coros, el tema dice "Mamaaa, Just killed a man" (Mamá, acabo de matar a un hombre"), aunque Freddie Mercury había escrito "Mamá, ha comenzado una guerra, tengo que irme esta noche".

Uno de los papeles de los borradores de Freddie Mercury.

Además, la canción que fue la anteúltima en el álbum A night at the opera se iba a llamar "Mongol Rhapsody", pero luego reemplazó la palabra "Mongol" por "Bohemian". Estos borradores que llegaron a ser de 15 páginas fueron escritos con lapiceras negras y azules en papeles de la aerolínea British Midland Airways.

Sin embargo, la letra definitiva fue desarrollada luego y en su mayoría por el líder de Queen hospedado en su casa privada de Kensington, al norte de Londres.

Los borradores serán subastados

Estos borradores que Freddie Mercury escribió para una de sus canciones más populares, publicada en 1975, serán subastados. La famosa casa de remates inglesa, Sotheby's, publicará entre julio y agosto más de 1500 objetos que pertenecían al artista fallecido en 1991. Al parecer, esos documentos podrían tener un valor cercano al millón de dólares.

Entre Spotify y Youtube, además de otras plataformas para reproducir música virtualmente, "Bohemian Rhapsody" llegó a miles de millones de reproducciones. En Youtube, por ejemplo, un solo video de esta canción tiene 1632 millones de escuchas, además de más de 600.000 comentarios. El canal oficial del grupo Queen llegó a casi 17 millones de suscriptores.

Sin duda, es una de las canciones más famosas de la banda inglesa, junto con "Somebody to love", "We are the champions", "Killer queen", "Crazy little thing called love", "Don't stop me now", "Innuendo" y "It's a hard life".