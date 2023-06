Cuatro series de Netflix que fueron canceladas este año a pesar de sus historias atrapantes

Netflix es conocido por los diversos éxitos que ha generado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, también es responsable de varias producciones que no dieron los resultados esperados. Lockwood & Co., Freeridge, 1899 y Mindhunter son algunas de las varias producciones canceladas en lo que va de este 2023.

Netflix: 4 series que fueron canceladas por la plataforma de streaming en este 2023

1. Lockwood & Co.

El caso de Lockwood & Co., serie también conocida como Agencia Lockwood, es uno de los más singulares de todos debido a que su estreno tuvo lugar este año y logró una buena recepción tanto por parte del público como de la crítica.

Sin embargo, todo parece indicar que Netflix esperaba un poco más de esta producción adolescente, y es por esto que le quitó el apoyo de cara a una hipotética segunda temporada.

2. Freeridge

Algo similar ocurre con este spin-off de On My Block. No obstante, y a diferencia del caso anterior, esta serie pasó un poco más desapercibida, aunque muchos sostienen que la propia plataforma de streaming no hizo lo suficiente para darle la difusión que se merece.

3. 1899

El estreno de 1899 generaba grandes expectativas debido a que se trataba de la nueva ficción de los creadores de Dark. Al mismo tiempo, estos habían anunciado que la idea que tenían en mente era la de realizar 3 temporadas, lo cual se puede apreciar en el final abierto que tiene la primera.

1899: La última gran apuesta de Netflix fue cancelada pocos meses después de su estreno.

Pero apenas unos meses después del estreno, el gigante del streaming anunció que la serie quedaría cancelada, lo cual se debería a que no funcionó como se esperaba.

4. Mindhunter

Mindhunter es considerada una de las mejores series realizadas por Netflix hasta el momento. Una vez más, la ausencia de la audiencia esperada fue la causa de un final prematuro en el gigante del streaming.

Ya hace un tiempo se sospechaba que no habría tercera temporada debido a que se había rescindido el contrato de los protagonistas. A comienzos de este 2023, el propio David Fincher (Pecados capitales, El club de la pelea) lo confirmó en una entrevista:

“Estoy muy orgulloso de las 2 primeras temporadas. Pero es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión”, reveló el cineasta estadounidense de 60 años.