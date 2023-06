Te sorprenderás al ver qué lleva Kylie Jenner en su bolso

Kylie Jenner es una de las modelos, empresarias y personalidades más famosas de la farándula estadounidense. Es popularmente conocida por participar en los reality shows de su familia, ya que es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner. Recientemente se viralizó un curioso video donde la joven de 25 años muestra qué tipo de cosas lleva en su bolso. Obviamente, el clip causó sorpresa entre los usuarios.

La mediática comenzó a aparecer en la televisión a los 10 años, ya que formó parte de 'Keeping up with the Kardashians', así que ganó gran popularidad desde pequeña. Con el paso de los años, la joven trabajó como modelo en diversos proyectos y luego se animó a lanzar su propia línea de cosméticos, 'Kylie Cosmetics'. Actualmente la joven tiene varias empresas a su nombre y además trabaja en el mundo de las redes sociales.

La empresaria ha creado un imperio así que tiene diversas marcas que comercializan trajes de baño, productos para bebés, maquillaje y una línea de 'beauty skin'. Imagen de Instagram.

Por lo general Jenner suele publicar fotos y videos en colaboración con algunas marcas, pero a veces le gusta compartir detalles sobre su vida personal. Hace unos días atrás, la mamá de Stormi se animó a mostrar todas las cosas que lleva en su costosa cartera Bottega Veneta, así que grabó un video y lo subió en su perfil de Tik Tok, donde la siguen más de 52.7 millones de usuarios.

"Este ha sido mi bolso favorito de todos los tiempos. Esta fue la mejor inversión. Es muy bonita, es de Bottega. Y combina con todo. Este es un 'qué hay en mi bolso' realmente honesto porque no lo he limpiado ni la he visto en lo absoluto", comenzó diciendo Kylie en el video y luego fue sacando poco a poco sus objetos personales. Al parecer, el interior de la cartera de Jenner esconde un sin fin de cosas, pues hay una serie de productos de belleza, sanitizante para manos y varios complementos.

Otra de las cosas que encontró la empresaria fue un reloj Rolex valuado en 41 mil dólares, un accesorio que heredó a su hija pequeña de 5 años. Por otro lado, también tiene algunos complementos para el cabello, gafas de sol, un cargador portátil para el celular y su billetera, un objeto esencial que todos llevan en su bolso. Como era de esperar, el video de Kylie se viralizó en la red, pues los usuarios se asombraron por la cantidad de cosas que lleva, pero sobre todo quedaron perplejos cuando la mediático dijo que no utilizaba su Rolex.