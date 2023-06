Intenta mantener las pulsaciones al ver a Shakira como una sirena

En febrero, tan solo un mes después del lanzamiento de la exitosa “BZRP Music Sessions #53” del productor musical argentino con Shakira, comenzaron a circular rumores de una posible colaboración de la artista nacida en Colombia con otro colega compatriota. Se trata del mismísimo Manuel Turizo, quien saltó a la fama por el tema “Una lady como tú” y, su éxito más reciente, “La bachata”.

A pesar de que ninguno de los artistas realizó un adelanto de su colaboración, al menos en ese momento, en las redes se filtró la portada de la canción que, supuestamente, se titula “Copa vacía”. Asimismo, comenzó a circular un fragmento del tema con la voz de Shakira, que canta los siguientes versos: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Como si fuera poco, gracias a las filtraciones del paparazzi Jordi Martin, se pudo ver a Shakira caracterizada como sirena para el videoclip de la canción, cantando desde una pecera gigante. Lo cierto es que, ante tales rumores, ni Turizo ni Shak se pronunciaron al respecto hasta este momento. Pues, finalmente, el viernes 9 de junio, la cantautora de 46 años realizó una publicación que cumple con los detalles filtrados previamente.

Shakira se caracteriza como sirena para su nueva canción

La intérprete de “TQG” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para hacer un singular posteo, en las últimas horas. Es, precisamente, una imagen en la que aparece de espaldas a la cámara, mirando el paisaje de una playa rocosa, presumiendo su larga cola de sirena, color turquesa, mientras su cabellera rubia y rizada cae sobre ella.

SHAKIRA COMPARTE LA FOTOGRAFÍA QUE PODRÍA SER LA PORTADA DE UNA NUEVA CANCIÓN. FOTO: INSTAGRAM @SHAKIRA

“You want thingamabobs? I got twenty…”, puso Shakira en la descripción del posteo que llamó la atención de sus 87 millones de seguidores. Esta frase se traduce en español de la siguiente manera: "¿Quieres nosequé-bobs? Tengo veinte". Y, por si no lo habías notado, es una de las que dice el personaje de Ariel en la película de Disney La Sirenita, precisamente, en la canción “Part of Your World”.

MANUEL TURIZO COMPARTIÓ LA NUEVA PUBLICACIÓN DE SHAKIRA Y LAS REDES ESTALLAN CON LAS TEORÍAS DE UNA COLABORACIÓN ENTRE AMBOS. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @MANUELTURIZO

En los comentarios, Manuel Turizo puso algunos emojis de fueguito, además de compartir esa imagen de Shakira como sirena en sus historias de Instagram. De esta forma, los rumores de una próxima colaboración tomaron más fuerza con los guiños que los artistas dieron a las teorías de los fans. No obstante, no hay fecha confirmada para tal lanzamiento, por lo que sólo resta esperar para escuchar la versión oficial.