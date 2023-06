Sorpresa: Kim Cattrall vuelve a la nueva versión de 'Sex and the City'

Hace unas horas atrás, se confirmó el regreso de uno de los personajes más icónicos de 'Sex and the City'. En esta ocasión, una fuente de HBO Max reveló a 'People' que Kim Cattrall vuelve para interpretar a Samantha Jones en la secuela de la franquicia, 'And Just Like That'. La ausencia de la actriz en la primera temporada no tuvo explicación, pero circularon algunos rumores que hablaron de una enemistad entre las protagonistas.

Kim Cattrall es una actriz británica que tiene una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento. Imagen de archivo.

Al parecer, el reconocido medio estadounidense 'Variety' confirmó que la actriz de 66 años se sumaría en un cameo de la parte final de la segunda temporada de 'And Just Like That'. De acuerdo al portal, las grabaciones donde aparece Cattrall se llevaron a cabo el pasado 22 de marzo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la intérprete no tuvo contacto directo con las protagonistas.

"Ella solo aparecerá en la escena final… Sin verse ni hablar con las estrellas de la serie, entre las que se incluye a Sarah Jessica Parker, con quien tuvo el enfrentamiento. Tampoco tuvo contacto con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King", reveló el medio. Pese a esto, la diseñadora de modas de 'Sex and the City', Patricia Field, la visitó para su aparición.

El elenco original de 'Sex and the City'. Cuatro amigas que viven en Nueva York. Imagen de People.

'The Post', fue otro de los portales que hizo alusión sobre el suceso, ya que comentaron que el personal que se encargó de la grabación se encontraba "completamente conmocionado, muy intrigado", sobre la manera en la que iban a plasmar la aparición en la historia. La fuente reveló al medio que en el pasado la actriz afirmó que no quería volver a la franquicia.

La opinión de Cattrall acerca de la secuela

En 2022, Cattrall habló con 'Variety' y confesó que le parecía que la serie era básicamente como una tercera película, pues no le parecía una idea creativa. Por otro lado, reveló que nunca le pidieron formar parte. "Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás: en las redes sociales", agregó Kim.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en la primera temporada de 'And Just Like That'. Imagen de HBO.

Por su lado, la protagonista de 'And Just Like That', Sarah Jessica Parker, participó en el podcast 'The Hollywood Reporter 's Awards Chatter' en junio de 2022 y expresó que no le pidieron a Cattrall que regresara. "Dejó en claro que eso no era algo que quisiera seguir, y ya no nos sentíamos cómodos, por lo que no se nos ocurrió", y luego aclaró que no se trataba de 'darle un golpe', sino más bien de aprender lo que el otro quiere. Finalmente concluyó con una reflexión: "Si está hablando públicamente sobre algo y no sugiere que es un lugar en el que quiere estar, o una persona a la que quiere jugar, o un entorno en el que quieren estar, llegas a una edad en la que dices, 'Bueno, escuchamos eso'".