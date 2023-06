Sol Pérez posó frente al espejo y cautivó con su bellísimo look

Este año, finalmente, Sol Pérez dará el gran sí frente al altar con Guido Mazzoni. Es por esto que, días atrás, Silvina Escudero, cuando visitó el programa de Verónica Lozano, le dio un consejo a la panelista de Telefe.

Silvina Escudero aconsejó a Sol Pérez

Todo ocurrió cuando la bailarina contó cómo fue su experiencia con su marido. "La propuesta ocurrió en Europa, él viajó hasta allá para pedirme casamiento mientras yo estaba visitando a mi amiga. Cayó solo por 48 horas para proponérmelo y volvió, y yo seguí el viaje con ella. Al mes nos casamos por civil y, como no tenía tiempo para organizar la fiesta, la hicimos a fin de año", indicó Escudero.

Y agregó: "Elegí todo yo, él casi que era un invitado más. No tenía ni idea de lo que iba a suceder. Igual yo lo iba participando, él confía plenamente en mi criterio y gusto, por eso estaba relajado".

Fue ahí que la conductora le recordó a la invitada que Pérez se casará en noviembre. "Ustedes están hace mil años juntos, después tenés que seguir poniéndole el picante, porque sino, después de tantos años de novio...sigue todo igual…", le aconsejó Silvina a Sol.

La ex chica del clima cuenta las horas para la gran celebración y ha compartido algunos detalles en su cuenta de Instagram. Pero no solo sube cosas relacionadas a su boda, también comparte los preciosos looks que elige para vestirse. Ahora, Pérez posó frente al espejo, cautivó con un bellísimo outfit y no pasó desapercibida para nadie.