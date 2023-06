De color magenta, Belinda compartió un álbum a pura transparencia

Belinda, una de las mujeres más espléndidas de la industria musical continuamente da qué hablar por su estilismo propio: delicado y glamoroso qué presume a diario vía Instagram no sólo con llamativos outfit si no también con diferentes tipos de make up super arrolladores qué la artista presume a diario.

Fuente: @belindapop

Modo selfie

"Cómo creció mi bebé", reza la descripción que puso Belinda en su último carrousel de fotografías en la qué se la observó con un Glen su gatito blanco en brazos, mientras que lució un atrapate conjunto entre magenta y negro abarcado en tres prendas: corpiño de encaje, blazer y pantalón sastre además de haber optado por llevar el pelo recogido.

Ya visto

Sucede que no es la primera vez qué la intérprete de Luz sin gravedad da a conocer esta fuerte tendencia 2023 puesto qué lo utilizó para la campaña de Pandora dónde dejó un significativo mensaje en cuánto a los sueños.

"Para mí los cambios son momentos para meditar, valorar, rectificar, para recordar quién eres, analizarte y sanar todas las heridas", comenzó diciendo en el spot publicitario incentivando a las personas a vibrar desde lo alto.

"Los seres humanos estamos rotos por nuestras experiencias pero nos podemos reconstruir... son momentos de transformación. Acuérdate que los sueños sí se logran, sólo hay que luchar por ellos... los cambios son para resurgir 'cómo el ave fénix' y volar, ser feliz con lo qué tienes... y tú ¿Cuál es tu historia? ", cerró cómo testimonio de artistas a través de sus experiencias.

Un marcado make up

En otra de las extensa seguidilla de postales, Belinda compartió otro de sus grandes outfit acompañado por un maquillaje super atrapante.

Fuente: @belindapop

De rosa desafiante ante las cámaras.

En la otra foto que apareció de costado se la percibió con un top de strass, arriba un sombreado rosa y en la zona de los labios un tono nude para generar el efecto de naturalidad en su piel.

Chari