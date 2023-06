Britney Spears recibe una grave intimación de su ex, Kevin Federline

El último tiempo ha sido un tornado de emociones para Britney Spears. Pasó por una terrible batalla legal para conseguir su libertad, después de estar 13 años bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears. Asimismo, atravesó varias peleas mediáticas con otros miembros de su familia. Recientemente se dio a conocer que Kevin Federline, con quien estuvo casada durante años y el padre de sus hijos, le envió una severa intimación.

Britney y Kevin mantuvieron un tumultuoso romance desde 2004 hasta 2007. Fruto de esta relación tuvieron a Sean Preston que actualmente tiene 17 años, y Jayden James, que tiene 16. Hoy en día, los adolescentes viven con Federline y hace tiempo que no ven a su madre, sin embargo en el último tiempo se dio a conocer que el bailarín tiene planes de mudarse a Hawái, por lo que ha enviado los papeles para pedir permiso a Spears.

Kevin Federline y Britney Spears fueron pareja pero su historia de amor culminó en un divorcio. Imagen de Getty Images.

Mark Vincent Kaplan, el abogado de Kevin, habló con el portal TMZ y reveló que ha intentado contactarse con el abogado de Britney, Mathew Rosengart, pero no ha obtenido respuesta. Al parecer, el asesor jurídico de Federline ha pedido que se envíe un correo electrónico o una carta para indicar que Spears está de acuerdo con la mudanza de sus hijos a Hawái, pero ha obtenido silencio del otro lado.

De acuerdo a las declaraciones de Kaplan, Kevin planea instalarse en el archipiélago del pacífico en el mes de agosto. Esto se debe a que su actual esposa, Victoria Prince, ha recibido una oferta de trabajo muy importante, en la universidad local en el departamento de deportes. Por esta razón, su marido tiene que comprometerse y resolver la situación para poder mudarse a la nueva casa, junto con sus dos hijos y su cónyuge.

El sitio web mencionado anteriormente, reveló que los menores de edad quieren alejarse completamente de la atención mediática que rodea a su madre, por eso instalarse en Hawái sería el plan perfecto. Por otro lado, el abogado de Kevin confirmó que la mudanza no significaría un problema, porque Federline tiene el 100% de la custodia legal y física, y además la cantante no ha visto a sus hijos en mucho tiempo. Al parecer, si el representante de Spears no responde el próximo viernes, presentará el caso ante el tribunal para obtener el permiso de un juez.