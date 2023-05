Siéntate bien para ver a Salma Hayek en “El callejón de los milagros”, treinta años atrás

Todos conocemos a Salma Hayek como la icónica actriz mexicana que llegó a lo alto de Hollywood para demostrar que las mujeres latinas tienen mucho poder y la absoluta capacidad de interpretar cualquier papel, saliendo del estereotipo. Es que, de acuerdo a lo que ella misma contó en varias oportunidades, en un principio le ofrecieron papeles en los que solamente podía mostrar su sensualidad, sin darle lugar al humor o al drama, por ejemplo.

En una entrevista que dio para la revista GQ Hype, hace un tiempo, Salma repitió algunas de las frases que los directores y productores le decían constantemente. “Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor. No solo no se te permitía ser inteligente, tampoco se te permitía ser graciosa en los noventa”, confesó la actriz de 56 años.

A pesar de ello, Hayek supo ir más allá y atreverse a interpretar grandes personajes, valientes, inteligentes y seductores, con los que probó todo su talento. Gracias a ello la vimos brillar en grandes películas como “Frida” -que le valió su primera nominación al Premio Oscar a la Mejor Actriz-, “Son como niños”, “El milagro de Maldonado”, “La chispa de la vida”, “Magic Mike’s Last Dance”, “El gato con botas” y “Eternals”. Además, en los últimos años supo desenvolverse como productora de series de televisión a nivel internacional. ¡Multifacética por donde la mires!

Salma Hayek en su debut cinematográfico

Si bien la mayoría de los fanáticos de Salma Hayek recuerdan su actuación en, al menos, una de todas las producciones que mencionamos previamente, lo cierto es que son pocos los que saben acerca de sus inicios. En más de una ocasión hemos hablado de su debut actoral en la telenovela mexicana “Teresa”, en 1989. Sin embargo, antes de partir a Hollywood, tuvo su debut cinematográfico en un film mexicano.

Salma actuó, por primera vez en la pantalla grande en la película “El callejón de los milagros”, estrenada en 1995. La cinta estuvo dirigida por Jorge Fons y, además de Hayek, el elenco estaba conformado por Ernesto Gómez Cruz, Bruno Bichir y las primeras actrices Delia Casanova, María Rojo y Margarita Sanz.

De acuerdo a varios portales cinéfilos, “El callejón de los milagros” está basada en la novela homónima de Naguib Mahfuz. La película, sin embargo, toma distancia con el libro en cuanto a la locación y a la época del argumento, puesto que el director eligió la Ciudad de México y la década de los ’90 para el desarrollo de la trama.

SALMA INTERPRETÓ A ALMA EN "EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS". FOTO: ARCHIVO

“En las calles de la agitada ciudad de México, las historias de un grupo de personas se mezclan y entrecruzan”, reza la sinopsis de la película, que muestra la historia desde tres perspectivas. La primera va de la mano de Don Ru, el dueño de una cantina; luego, Salma le da vida a Alma para representar a la hermosa chica del barrio que busca pasión; y, finalmente, seguimos la visión de Susanita la solterona dueña de la vecindad.