Prepárate para ver a la bella sobrina de Karol G que enterneció las redes

No hay momento en el que Karol G no acapare la atención mediática o de los internautas. Ya sea por su obra musical, sus relaciones amorosas, sus nuevos proyectos y hasta por lo que sucede en su familia, Carolina Giraldo Navarro se vuelve tendencia en cada oportunidad. Precisamente, en estos días, la “bichota” sorprendió a sus seguidores con la presentación de su sobrina, Sophie.

Recordemos que, a comienzos de febrero del año corriente, Karol G anunció que la hija de su hermana mayor, Verónica Giraldo Navarro, había nacido. Fue en el concierto que dio en el Festival de Viña del Mar cuando la intérprete de “Provenza” reveló la feliz noticia, antes de cantar “Mientras me curo del cora’”.

KAROL G ANUNCIÓ EL TOUR DE "MAÑANA SERÁ BONITO". FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

“Hice este álbum (“Mañana será bonito”) en medio de un tiempo muy especial, muy evolutivo de mi vida de mi carrera. El mensaje es simplemente que no importa qué: mañana todo va a estar bien, se los aseguro, todo es para hacerte mejor persona, todo es para fortalecerte... quiero aprovechar, tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días: Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito, te dedico esta canción”, dijo en ese momento Karol G.

El tierno video en el que Karol presenta a Sohie, su pequeña sobrina

Tres meses después de dicho anuncio, finalmente, Karol G compartió un video en la plataforma de Tik Tok sosteniendo en sus brazos a la bebé, de ahora cuatro meses de vida. “Ser tía es la experiencia más linda DEL PLANETA ENTERO!!!!! Los ojitos más lindos que alguna vez vi… te amo Sophie”, escribió la tía embobada con la belleza y ternura de su sobrina.

El corto video de Tik Tok sobrepasó las nueve millones de visualizaciones, el millón de “likes” y miles de comentarios como los siguientes: “de verdad los ojos le resaltan la carita”; “Tan linda bebe y Sus pestañas”; “Hermosaaaa, igual que tu Karol”; “es muy linda”; “la verdad que sí Karol, ser tía es lo más bonito y la tuya es hermosa”; “Que muñequita más guapa”; “Esos ojitos tan lindos”; “se parece a la tía”; “tan bella, dios la bendiga”.