Jennifer Lopez demuestra que tiene una increíble memoria

Jennifer Lopez dio sus primeros pasos en la industria del cine en 1987, cuando apenas tenía 18 años. Con el pasar de los años, la celebridad ha participado en diversos proyectos y ha trabajado con leyendas de Hollywood como Brad Pitt, Julia Roberts, Ryan Gosling, Will Smith, Tom Hardy, entre otras. Por esta razón, actualmente existe una infinidad de películas llevan su nombre en los títulos del final. Recientemente, la actriz publicó un video donde hizo alusión a varios de sus films que estrenó en el pasado.

El próximo 12 de mayo se estrena la nueva cinta protagonizada por Jennifer Lopez, 'The Mother'. En este contexto la actriz se encuentra promocionando la película de Netflix, así que el día de ayer publicó un video en colaboración con la plataforma de streaming. Se trata de una entrevista donde se animó a presumir su brillante memoria, pues habló sobre largometrajes del pasado.

En esta oportunidad Jennifer participó de un divertido juego en el que le daban frases que dijo cuando interpretó algún personaje, así que tenía que adivinar la película. Como la actriz cuenta con una gran memoria, logró descifrar de donde procedían las tres líneas que le dieron. Al parecer la llevaron a recordar 'Maid in Manhatthan', 'The Wedding Planner' y 'The Mother'.

Jennifer interpretó a Marisa Ventura en 'Maid in Manhatthan'. Imagen de archivo.

'Maid in Manhatthan' es una película de 2002 donde Jennifer interpretó a una joven mucama que trabajaba en un lujoso hotel de Nueva York. Según relata la sinopsis oficial Marisa, la protagonista, "atrae la atención de un candidato político que la confunde con una huésped, pero al descubrir su identidad todo se derrumba". Por otro lado, 'The Wedding Planner' es un film de comedia romántica donde JLo trabajó con Matthew McConaugghey.

Finalmente, 'The Mother' es su próximo gran estreno y se trata de una faceta nueva en su carrera, ya que es una película de acción y aventura. En este caso Lopez interpreta a una asesina entrenada por profesionales que huye de unos asaltantes y hace lo que tiene a su alcance para proteger a su hija, la pequeña que abandonó al nacer.