Hande Erçel tocó una fibra vinculada con la niñez y emocionó a todos

Hande Erçel, una de las actrices más aclamadas y queridas por el público, en las últimas horas compartió vía Instagram nuevas declaraciones qué hizo para Based Istanbul. En su repaso la modelo hizo mención a su presente laboral, personal y su visión frente a los lazos familiares.

Decidida y poderosa.

Fuente: Imagen @handemiyy @nocturne para @basedistanbul

En medio de una amplia variedad de vestuarios en modo darkness, transparencias y con brillos de Swarovski, Hande Erçel se sometió a un cuestionario de preguntas y respuestas en el qué apuntó acerca de sus convicciones cómo persona. Posando para Based con todas prendas de Nocturne (la marca internacional de la qué esa cara oficial), en algunas del extenso carrousel se la puede observar con corpiño negro y pollera bordada con lentejuelas multicolores, vestidos largos y una inmensa puesta de luces y efectos de fotografias movidas.

Confesiones

En una de las primeras preguntas que el periodista, Duygu Bengi, qué le hizo a la artista, el comunicador comenzó por ahondar bien a fondo sobre 'que la mueve', a lo qué ella rapidamente hizo mención a una de sus fuertes debilidades a diario, los niños. Un punto qué le toca desde muy cerca siendo tía de Mavi, la hija de su hermana, Gamze Erçel quién tiene cáncer y que ello hizo que Hande colaborara con fundaciones de niños que padecieran la enfermedad.

Mujer sensible.

Fuente: Imagen @basedistanbul

"Me gustaría poder desear un mundo dónde los chicos siempre sean sanos y felices, qué tengan un lugar dónde puedan crecer sanos y felices, recibiendo amor y también atención qué necesiten de sus familias", expresó desde su costado más angelado y haciendo qué fuera una de las declaraciones de mayor relevancia para sus fanáticos quienes estuvieron al pendiente creando el hashtag #HandeErçelxIstanbul.

Fuente: Imagen - Twitter @qcten

Tendencias globales...

Dejarse llevar

En una de las partes, Hande hace mención a las inseguridades personales y al coraje qué hay qué tener al dejar de lado un tiempo la vida diaria para atender cuestiones vinculadas con el exigido tiempo de trabajo.

A corazón abierto.

Fuente: Imagen @nocturne @basedistanbul @handemiyy

"Mi apariencia suele reflejar mis sentimientos. Todos reconocerían cuándo estoy feliz porque siento un tipo diferente de brillo dentro de mí", contestó en cuánto a su apariencia desde el punto emocional. Pero ello no es todo si no qué hizo mención a la valentía para tomar un trabajo cómo actriz..

"Actuar requiere de mucho trabajo. Actuar frente a miles de personas, renunciando a tu vida privada por trabajo, arriesgandote a qué del otro lado puede no gustar y hasta que te critiquen aún estando dedicandole días y noches a una actuación, es una situación de valentía", agregó.

Perfeccionismo

A su vez Hande, siendo muy autocrítica no se deja llevar tan facilmente por un papel para interpretar si no que primero analiza la propuesta para luego decidir si acepta o no.

Hande íntima.

Fuente: Imagen @basedistanbul

"Soy muy perfeccionista y ello lleva a qué me castigue mucho. No soy de aprobar facilmente. El sentimiento interior me dice que puedo hacerlo mejor pero a veces me veo impedida incluso en ver la belleza o el proceso en mi trabajo. Lo que hace que sean desafios en lo laboral llevan a qué en mi vida privada sea lo contrario puesto que me dejo llevar por lo que sucede y de la belleza de lo imperfecto", continúo en cuánto a los estándares qué aprecia.

