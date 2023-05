Tarta de queso neoyorkina para principiantes ¡un éxito asegurado!

La tarta de queso es uno de los postres más populares en todo el mundo, y no es difícil entender porqué. Con su suave textura y su delicioso sabor, esta tarta es una delicia para el paladar. Además, es muy fácil de preparar y no requiere de muchos ingredientes ni de mucho tiempo en la cocina.

Créenos, una porción de esta tarta no será suficiente. Fuente: La Cocina de Frabisa

Hay muchas variaciones de la tarta de queso, desde la clásica receta de Nueva York hasta las versiones más exóticas con ingredientes como frutas tropicales o especias orientales. Pero en este paso a paso te mostraremos cómo hacer una tarta de queso sencilla y deliciosa, que podrás preparar en pocos pasos y sin complicaciones.

Si nunca antes has hecho una tarta de queso, no te preocupes. Esta receta es perfecta para principiantes, ya que no requiere de conocimientos culinarios avanzados ni herramientas especiales. Simplemente necesitarás algunos ingredientes básicos que seguramente ya tienes en casa, y un poco de tiempo para prepararla y dejar que se enfríe. ¡Manos a la obra!

Para compartir con tus amigos y familia ¡prepárala y te lo agradecerán! Fuente: Cocina a Buenas Horas

Ingredientes

200 gramos de galletas sabor vainilla, 100 gramos de mantequilla, 600 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 1 cucharada de extracto de vainilla, ralladura de limón.

Rinde 8 porciones.

Procedimiento

Precalienta el horno a 170°C. Tritura las galletas sabor vainilla en un procesador de alimentos o metiéndolas en una bolsa y aplastándolas con un rodillo hasta que queden en migas. Derrite la mantequilla y mézclala con las migas de galleta hasta que queden bien integradas. Coloca la mezcla de galleta y mantequilla en la base de un molde para tartas y presiona con los dedos para que quede compacta y uniforme. Hornea durante 10 minutos y después sácala del horno y déjala enfriar. En un recipiente grande, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede una mezcla suave y cremosa. Agrega los huevos uno a uno, batiendo después de cada adición. Añade la cucharada de extracto de vainilla y la ralladura de limón y mezcla bien. Vierte la mezcla de queso crema sobre la base de galleta enfriada y nivela la superficie con una espátula. Después, vuelve a meter en el horno y hornea durante unos 45 minutos, o hasta que la tarta esté dorada y tenga un aspecto firme pero suave. Saca la tarta del horno y déjala enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldarla. Si lo prefieres, puedes dejarla enfriar en el refri durante unas horas antes de desmoldarla.

Espolvorea esta tarta exquisita con un poco de azúcar glass. Fuente: Anna Recetas Fáciles

Sirve la tarta de queso con una cucharada de mermelada de fresas por encima o con la que sea de tu preferencia. Como podrás notar, no necesitas ser un repostero con años de trayectoria y experiencia para lograr preparar esta exquisitez. ¡A disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad. Recuerda,