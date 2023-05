Estas fueron las escenas más tristes de las series y que seguro te hicieron llorar

El 2022 ha sido un año de grandes series, ya sea en materia de estrenos o bien de nuevas temporadas de producciones ya conocidas. Muchas de ellas trascendieron por sus momentos emotivos, y Better Call Saul, Merlina y This is us son algunas de las que dejaron las escenas más tristes.

Imposible no llorar: 4 series que se destacaron por sus escenas tristes

1. Better Call Saul

Para los fanáticos de Better Call Saul y de todo el universo de Breaking Bad, el 2022 ha sido un año triste debido a que marcó el final de la serie centrada en el reconocido abogado.

El final estuvo a la altura de las circunstancias y dejó, entre otras cosas, un conmovedor encuentro entre Jimmy (Bob Odenkirk) y Kim (Rhea Seehorn). En pocas palabras, verdaderamente inolvidable.

2. House of the Dragon

Así como hubo series que llegaron a su fin, hubo otras que iniciaron sus recorridos por las pantallas de todo el mundo. Una de ellas es precisamente House of the Dragon, la cual se centra en la historia de la familia Targaryen unos 2 siglos antes de los hechos que se narran en Game of Thrones.

Los momentos emotivos son varios. Una de las escenas más tristes se da cuando Rhaenyra pierde a su bebé, dolor que se da de forma simultánea a la pérdida de su padre y del trono.

3. Merlina

Con Jenna Ortega en el papel de la hija de La Familia Addams, Merlina fue sin dudas una de las grandes series del 2022. Si bien no se caracteriza por tener un estilo dramático o emotivo, hay algunos momentos en los que la tristeza emerge por fuerza propia.

Prueba de esto se encuentra, por ejemplo, en la escena en la que Dedos es apuñalado. Merlina se emociona como pocas veces y lanza una de sus mejores frases de la serie: “si mueres, juro que te mataré”.

4. This is us

Imposible no finalizar con una de las series más emotivas de los últimos tiempos, cuya última temporada justamente se estrenó el año pasado. Jack Pearson y Rebecca, los protagonistas de This is us.

En This is us, los momentos dignos de llanto y las escenas tristes se cuentan en cantidades. La sexta y última temporada presenta diversas situaciones difíciles, entre ellas la disolución del matrimonio entre Kate y Toby.

Sin embargo, el momento más emotivo de todos se da hacia el final, en el episodio del tren. Tras años de batallar contra una dura enfermedad, Rebecca va llegando a su último destino, pero antes deberá despedirse de cada uno de sus seres amados.