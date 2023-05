Una vez más, Nati Jota se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La influencer es muy activa en la red y diariamente sorprende con el material que sube. Ahora lo hizo con un álbum de sus últimas vacaciones.

"Antes de volver a partir hacia algún lado, les dejo unas memorias de lo que fue México", comenzó diciendo junto al material. "La foto del beso con el amor de verano que ya me rompió el corazón por ahora me la guardo. Ah sí, hay foto de beso y caminatas de la mano, porque yo te la vivo full experience o no te la vivo", agregó.

El álbum de las vacaciones de Nati Jota que se llevó todas las miradas

Luego, detalló lo que subió. "No sé posar y menos en bikini. Que difícil. Antes de salir con mi hermanita Cami Jota que ya la súper extraño y a la vez ya normalicé de vuelta el no tenerla. Lo bueno de lo malo es que uno se acostumbra. Full espejera Natuti. Tip de vacaciones al verano: llevate un total white que bronceadita queda mega. Pd: Usen protector 'menos de 30 no sirve' es un mensaje del Ministerio de Salud de mi Mamá", señaló sobre las primeras imágenes.

Las fotos de las vacaciones de Nati Jota

"Orgullosa de mi disciplina. Si hay voluntad, le encontrás la vuelta. Acá estaba en un re gym pero he entrenado en el piso arenoso de un departamentito. 30 min y a la playa. Un rapidito deportivo", indicó.

Nati Jota en México

De las últimas instantáneas, Nati Jota escribió: "Cocobongo solo de afuera porque no es my kind of party pero lo respeto. 'Estás linda, te saco' gracias Cami, te extraño, ¿ya lo dije? No sé si es la Isla o la gente o las dos pero PLENITUD. The famous Tío César. Otro que amo y que me acostumbré a extrañar".