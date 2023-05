Thalía posa con un sugerente escote y enciende la red

El sábado 6 de mayo Billboard organizó por primera vez una gala para premiar el talento de las artistas latinas de la música. Al parecer fue un show de dos horas que será transmitido recién en la noche de este domingo. Se trata de un evento para celebrar a las creativas y ejecutivas que colaboran para lograr cambios positivos e inclusión en la industria musical. Obviamente, Thalía fue una de las homenajeadas de la noche, así que se presentó en la ceremonia luciendo un look de ensueños.

En esta oportunidad, se celebró la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, un evento de premios inspirado en las figuras femeninas que han dejado un precedente en la historia de esta industria millonaria. Un show lleno de sorpresas, discursos y presentaciones emocionantes para rendir homenaje a siete artistas latinas: Shakira, Ana Gabriel, Emilia, María Becerra, Evaluna, Goyo y Thalía.

Ariadna Thalía Sodi Miranda es conocida artísticamente como Thalía. Imagen de Pipe Jaramillo.

En este caso, Thalía fue premiada en la categoría 'Poderosa Global'. Esto tiene que ver con el hecho de que sus aportes en la música la posicionaron como una mujer muy importante desde que comenzó su carrera a principios de 1980. "Thalía no está empoderada, es poderosa", catalogaron desde Billboard.

Para esta ocasión especial, Thalía acudió a los premios con un vaporoso vestido en color oro. Un diseño plisado y voluminoso, con un sugerente escote bordado en pedrería y una abertura en la parte inferior. Para acompañar el vestido, la cantante lució unos guantes negros y unas sandalias con tacón brillantes. Por otro lado, el look de la artista fue completado por una tiara de estrellas doradas. Muy coqueta, la artista derrochó su encantó posando con una enorme sonrisa y moviendo su vestido strape.

Thalía lució un imponente look en color oro. Imagen de Pipe Jaramillo

Hace unas semanas atrás, Thalía conversó con Billboard y confesó que se sentía muy feliz por el nombramiento. "Me siento orgullosa, me siento honrada, me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa. Es esa hermanad, esa amistad, es esa familia que hemos construido por años, donde cabe tanto la cantante, como la productora, como la ejecutiva".

Thalía en la primera gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Imagen de Pipe Jaramillo.

La ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música será transmitido para todo el continente este domingo 7 de mayo por Telemundo y Peacock. El show conducido por la cantante de reggaetón Ivy Queen y la actriz y presentadora Jaqueline Bracamontes estará disponible a partir de las 7PM MEX /8PM COL, 9PM CHI/ 10PM ARG.