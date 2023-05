Esto dijo Maribel Guardia tras el aniversario de cumpleaños de Julian Figueroa

Maribel Guardia no está viviendo su mejor momento personal. La estrella está atravesando uno de los dolores más grandes que podría enfrentar una madre: perder a su hijo. De forma repentina y cuando menos se lo esperaba, Julián Figueroa partió de este mundo luego de sufrir un infarto al miocardio y fibrilación ventricular mientras se encontraba en su domicilio ubicado en el Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Desde entonces, la estrella está atravesando este duelo con la compañía de sus seres queridos y con el amor de cada uno de sus fanáticos. Aunque intenta mantener en privacidad este doloroso momento, recientemente decidió compartir con los usuarios un conmovedor posteo que le dedicó a su hijo por el día de su cumpleaños.

Maribel Guardia junto a su querido hijo, Julián Figueroa.

El 9 de abril se convirtió en uno de los días más tristes para Maribel Guardia. La estrella perdió a Julián Figueroa, el hijo que tuvo junto a Joan Sebastian, quien falleció a los 27 años. “Estimados amigos, siento tener que comunicarles la partida de mi amado hijo quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, confirmó en sus redes sociales en aquel entonces.

Aunque intenta mantener su duelo en privado, la estrella decidió hablar en algunas oportunidades con la prensa que la esperaba a la salida del teatro. De esta manera, le pidió a la audiencia que rezara mucho por su hijo y por todos los familiares para que tuvieran el valor de salir adelante.

“Le pido a Dios y a todos los que me están viendo, que vean crecer a sus hijos, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, manifestó entre lágrimas.

Menos de un mes después, el 2 de mayo la estrella decidió compartir un emotivo posteo en sus redes sociales. Se trató de una publicación bastante desgarradora, la cual se encargaba de desearle un feliz cumpleaños a su hijo fallecido y recordarle lo mucho que lo ama.

“Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, comenzó escribiendo la estrella en su cuenta de Instagram.

“Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música“, agregó con mucho dolor Maribel Guardia.

“Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante, hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”, expresó al final del texto que conmovió a millones de seguidores.