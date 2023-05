Entre prendas plateadas, Flor Vigna hizo un increíble anuncio

Flor Vigna se encuentra disfrutando de un gran presente personal junto a Luciano Castro y también en lo laboral dando pasos agigantados en el mundo de la música, y es qué en las últimas horas compartió vía Instagram un imponente outfit qué es parte de su próximo single. Así es cómo la artista dejó espiar uno de los looks a modo de breve adelanto qué incluyó una estrofa de la canción.

Avasallante.

Fuente: Imagen @florivigna

"La materia soltar nunca me la aprendí 11/5 sale esta joyita #MalAhí", escribió a modo de descripción, Flor Vigna acompañandolo con un mega conjunto de plateado metalizado y brillos compuesto por un mini corpiño y debajo un short, además de sumar al mega look un collar y un avasallante make up, delineado negro, labios bien marcados en tono fucsia y para terminar de englobar en estilismo pelo con varios bucles.

El pequeño avance

A modo de promoción, Flor Vigna deleitó a sus más de 5.6 millones compartiendo lo qué dice la canción y es por ello qué grabó pantalla de una de las grabaciones qué tenía en su celular y automaticamente decidió publicarlo entre medio de las postales.

En el audio compartido por la ex participante de combate se escucha: La materia soltar nunca me la aprendí / Te di todo de mi 'Mal ahí'... dj Alex... de Floresta para el mundo. Esto último haciendo referencia a dónde nació.

Chari.