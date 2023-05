Salma Hayek y Penélope Cruz conquistan las redes con un particular posteo

En la industria cinematográfica hemos visto a varias amistades perdurar a través de los años, convirtiéndose sumamente icónicas y queridas por el público. Pero, sin dudas, ninguna iguala al dúo que supieron conformar las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz. Las vimos por primera vez juntas, en la pantalla grande, en la película “Bandidas” (2006) y, desde entonces, se convirtieron en las mejores amigas, además de grandes colegas.

En varias ocasiones, tanto Cruz como Hayek han revelado que desde el primer momento hubo hermandad entre ellas. Fue Salma quien le ofreció a la española quedarse en su casa la primera noche que fue a Los Ángeles, para que no estuviera sola. “Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel”, confesó Penélope en una entrevista con Ellen Degeneres.

SALMA HAYEK Y PENÉLOPE CRUZ EN LA MET GALA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Y, claramente, esa amistad sigue vigente en la actualidad, por lo que la protagonista de “Frida” y la de “Vicky Cristina Barcelona” continúan compartiendo momentos de “besties” siempre que su agenda se los permite. Es más, Salma y Penélope posaron juntas en la reciente MET Gala, luciendo hermosos vestidos en honor al diseñador Karl Kagerfeld. La veracruzana modeló una prenda en rojo pasión de la mano de Gucci, mientras que su colega se vistió de novia con un mítico vestido de Chanel.

Fue así que las redes se vieron repletas de fotos con ellas brillando en el centro. Pero, lo que poco se vio, al menos ese día, fue cómo se prepararon las divas para lucir como unas verdaderas “muñequitas de torta”. Fue, por supuesto, Salma quien compartió las imágenes previas a la MET Gala, al natural mientras acudía a rutinas de belleza junto a Penélope.

LAS AMIGAS SE PREPARARON JUNTAS ANTES DE IR A LA MET GALA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

“Morning of the Met Gala: Algunas de nosotras tenemos que pasar por largas rutinas de #belleza para estar presentables en la alfombra roja y sin embargo otras simplemente se despiertan divinas @penelopecruzoficial”, escribió la actriz veracruzana en la leyenda del posteo de Instagram, asegurando que su amiga Penélope ya amanecía siendo una reina de la belleza.

CRUZ Y HAYEK SE CONOCIERON EN LOS '90. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En seguida, otras superestrellas, como también, seguidores de ambas artistas, comentaron el posteo de Instagram maravillados por la amistad que mantienen. “Metas de amistad”; “Qué bello verlas juntas de nuevo, que recuerdos”; “Best pictures ever”; “Creo que es genial mostrar estas cosas. Así que todo el mundo es consciente de que la belleza para los eventos y todo eso a veces es un proceso y si nos levantamos en la mañana con el pelo un desastre y todo eso no significa que seamos gente troll anormal”; “Cómo mola veros así tan de buen rollo juntas en plan “tarde de chicas”. Masaje, uñas, cara, amigas”, fueron algunos de los mensajes.