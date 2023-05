El look primaveral de Claudia Albertario que se llevó todas las miradas

Casi una década atrás, Claudia Albertario armó las valijas y se mudó a los Estados Unidos junto a, en ese entonces, su esposo. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", contó la actriz a ¡HOLA!

Y agregó: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces. Cuando vendí un departamento en Buenos Aires, decidí invertir acá. Lo arreglé y lo vendí. Me copó lo que hice y decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí".

Sobre la posibilidad de regresar a la Argentina, Albertario indicó: "No me lo planteo. Pongo la atención en el presente. En 2020 me enfermé de Covid y me pegó muy fuerte. Jero y los chicos se habían ido a un hotel para mantenerse aislados y yo me quedé sola. Una noche me agarró un dolor tremendo en los pulmones, casi no podía respirar y aunque no llegué a internarme, me la vi gris. Desde ese momento todas las noches rezo con mis hijos. 'Gracias, Dios, por vivir un día más', y esa es mi filosofía de vida ahora".

Claudia Albertario

Hoy se encuentra soltera y se define como "una mujer libre". En su cuenta de Instagram, donde la siguen miles de personas, se dedica a compartir diariamente contenido que no pasa desapercibido por ningún internauta.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, Albertario subió una fotografía en la que se la ve posando para la cámara con un precioso look primaveral. La postal se la tomó su hijo Dante, de cinco años.