El fuerte golpe: Shakira estaría enfrentando un mal momento a causa de Piqué

Los conflictos en medio del divorcio entre Shakira y Gerard Piqué no cesan puesto que se ha estado poniendo en jaque continuamente la potestad de sus hijos: Sasha y Milán, quienes recientemente se han mudado a la ciudad del Sol junto con la artista de 'Monotonía'. Ahora otro conflicto azota a las dos partes y es qué aparentemente el ex futbolista se llevaría a los niños por un lapso de cuatro meses hacia Barcelona, según cuenta la periodista española, Lorena Vázquez para el programa 'Y ahora sonsoles'.

La desmentida

En medio de el magazine, la comunicadora ha salido a aclarar qué era completamente falso el rumor qué circulaba acerca de la intención de Gerard Piqué en pensar en comprar una casa para estar más cerca de sus hijos.

uD83DuDDE3? @lorena_vazquez, sobre Gerard Piqué: “No está buscando vivienda en Miami".



uD83DuDFE0 Desmiente muchas noticias falsas relacionadas con el futbolista. #YAS2May



Directo ?? https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/B4FJJosWKJ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 2, 2023

"Gerard Piqué no está buscando una casa en Miami, no tiene de momento previsto buscar un domicilio allí porque en estos diez días ha estado siendo alojado en un hotel y además porque sus hijos en el mes de mayo dejaran el colegio porque las vacaciones en el calendario americana comienzan a fines del mes de mayo", explicó la periodista dando cuentas del plan familiar qué tiene pensado el ex futbolista junto con sus hijos aprovechando que no están en etapa escolar.

Lorena Vázquez habla sobre Pique.

Fuente: Imagen @yahorasonsoles

La idea pensada por Piqué

"Los niños no volverán a Miami en principio hasta septiembre a no ser qué por decisión de Shakira los días que a ella le toca decida que sus hijos regresen a Estados Unidos", siguió analizando la posibilidad de qué la cantante reclame lo que le corresponde.

"En el convenio se estipulaba qué Piqué tuviera diez días a sus hijos y Shakira veinte días de cada mes pero las vacaciones se iban a repartir al 70% para Piqué y al 30% Shakira", continúo además de sumar que los abogados de ambas partes deberan aún resolver cómo será la repartija oficial.

Chari.