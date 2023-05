Sol Pérez bailó en microbikini arriba de un yate y conquistó miles de corazones

En medio de sus preparativos para dar el gran sí frente al altar, Sol Pérez armó las valijas y se tomó un vuelo directo a los Estados Unidos. Junto a su futuro esposo, Guido Mazzoni, la panelista de Telefe está descansando y disfrutando de las playas de Miami.

Sol Pérez

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de seis millones de personas, Pérez se dedica a compartir contenido desde América del Norte que enloquece a sus admiradores. Ahora, subió un video bailando en microbikini, junto a una amiga, arriba de un yate y conquistó miles de corazones.

La fecha elegida por Sol Pérez para su casamiento es el 25 de noviembre y no es un día azaroso. "Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela, que la perdí cuando era muy chica, que es la mamá de mi mamá. Yo soy de cáncer, muy familiera, y para mí es afecha tiene algo especial", señaló.

Y agregó: "Guido quería además que fuera luna llena, porque no hay tantas probabilidades de lluvia. Y creo que el 26 justo cae luna llena y el 25 nos casamos, así que por favor que no llueva, por favor que no llueva".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Fue en julio cuando el empresario le pidió la mano a Pérez durante sus vacaciones en Europa. Mientras navegaban en un barco por el Mar Mediterráneo él se arrodilló y derritió el corazón de la mediática que, casi de inmediato, aceptó la propuesta amorosa.