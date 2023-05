No creerás como lucían Salma Hayek y Antonio Banderas en su primera película juntos

Salma Hayek y Antonio Banderas comenzaron a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento en la década de los 90 y la vida los llevó a trabajar juntos, pero su relación no quedó únicamente en lo laboral, sino que se convirtieron en grandes amigos hasta el día de hoy. La mexicana y el español se conocieron hace casi 28 años en el rodaje de 'Desperado' y al tiempo los dos se convirtieron en iconos del cine.

"Prácticamente empezamos juntos en Hollywood. Ambos veníamos de nuestros respectivos países y comenzamos juntos nuestro camino en la industria hace más de 20 años. Es una verdadera amiga y cada vez que trabajamos juntos se despierta inmediatamente una química que es muy difícil de explicar. No lo quiero intelectualizar, simplemente es algo que ocurre y es genial", comentó Banderas sobre Hayek en el programa Today de la NBC, hace varios años atrás.

Antonio Banderas y Salma Hayek en la premiere de 'Desperado' en Cannes. Foto de Getty Images.

Antonio y Salma trabajaron juntos por primera vez en la película 'Desperado' que se estrenó en 1995. Para ese entonces, la mexicana hacía pocos años que se había mudado a Hollywood y había participado en cintas como actriz secundaria, mientras que el español había trabajado en varias producciones relevantes e incluso en protagónicos. Cuando trabajaron en el film de acción juntos fue como si todas las piezas cuadraran en el lugar perfecto, ya que tenían una química asombrosa.

Durante el rodaje de la película de acción, Hayek tenía 29 años, mientras que Banderas tenía 35. Si bien, en diversas escenas se vio la gran relación de los actores, algunos momentos de la grabación fueron muy difíciles para la actriz, sobre todo cuando tuvieron que grabar una escena íntima. Fue la primera vez que Salma tuvo que filmar una toma con estos detalles, así que obviamente estaba asustada.

Antonio Banderas y Salma Hayek en la película 'Desperado'. Imagen de Fotogramas.

Según comentó Hayek en el podcast Armchair Expert, minutos antes de grabar la escena comenzó a llorar desconsolada porque tenía una mezcla de miedo y nervios, así que no sabía si podía hacerlo. "Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba", confesó la actriz.

El éxito que trajo la película 'Desperado', llegó con diversas oportunidades para ambos actores y con el pasar de los años coincidieron en otras cintas juntos. ' Four Rooms', la secuela de Desperado: 'Once Upon a Time in Mexico', 'Spy Kids 3-D: Game Over', 'The Hitman's Wife's Bodyguard' y dos entregas de 'El Gato con Botas'. La química no quedó meramente en los films, pues se hicieron grandes amigos.