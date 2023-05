La inesperada reacción de Maya Nazor a la canción de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Maya Nazor y Santa Fe Klan supieron conformar una de las parejas más queridas de la escena urbana mexicana. En las redes sociales, los jóvenes presumían su amor dedicándose canciones y compartiendo fotos muy cariñosas juntos. Además, tuvieron a Luca, su primogénito, en junio del año pasado, por lo que parecía que esa familia duraría toda la vida. Sin embargo, la realidad no fue así.

En diciembre del 2022, el rapero y la influencer hicieron un comunicado en las redes sociales para anunciar el fin de su amor. De acuerdo a lo que dijeron, la separación ocurrió en buenos términos, puesto que tuvieron, y tienen, que seguir en contacto para mantener y criar juntos a su bebé. De igual manera, los internautas y aficionados al mundo del espectáculo comenzaron a notar que era Nazor la que estaba a cargo, la mayoría del tiempo, de Luca, acusando a Santa Fe Klan de padre ausente.

La polémica mirada negativa en torno a Ángel Jair Quezada Jasso creció cuando el artista de 23 años empezó a mostrarse junto a Karely Ruiz. Es que comenzó a subir fotografías con la modelo de plataformas para adultos, con el fin de promocionar el lanzamiento de una nueva canción que se llama “Sabes”. Si bien se trata de un proyecto “profesional”, gran parte de sus fans criticaron ese movimiento puesto que no “da una imagen positiva como padre”.

SANTA FE KLAN Y KARELY RUIZ BAILAN PEGADOS EN EL CLIP DE "SABES". FOTO: INSTAGRAM @santa_fe_klan_473

La reacción de Maya Nazor al nuevo romance de Santa Fe Klan

En torno a esa polémica es que todos estaban esperando la opinión de Maya Nazor, la ex pareja del rapero. Y, finalmente, la dio en el nuevo podcast “Está bien estar mal”, en charla con la influencer Amy Rey. Si bien la modelo, que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, habló de todo, fue el tópico acerca de su relación con el rapero, lo que llamó la atención de sus fans.

A pesar de que todos esperaban una crítica o mirada negativa hacia el comportamiento de Santa Fe, Maya se refirió a él como “el padre de mi hijo” y declaró que le tiene un gran respeto. “La verdad, siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida”, dijo.

Ahora bien, cuando le preguntaron por el hecho de que Santa Fe le dedicó el tema “Mar y Tierra” a Karely en vivo, Maya respondió: “pues nada, como que sí, no sé, yo no me di cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans…me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo vi y ni modo (risas), no pues sí es que no tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”.