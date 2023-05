Jennifer Lopez lleva una prenda de transparencias y causa una revolución

El pasado lunes 1 de mayo Jennifer Lopez se presentó en la MET Gala con un bellísimo vestido firmado por Ralph Lauren. Sin embargo esa no fue la única aparición pública de la semana, ya que ayer se presentó en un programa de televisión y obviamente causó sensación al llevar un increíble estilismo. Un atuendo marcado por una de las tendencias más fuertes de la temporada: las transparencias.

La actriz se encuentra en medio de la promoción de 'The mother', la película que protagoniza junto con Lucy Paez, Omari Hardwick, Gael García Bernal, entre otros actores. La cinta se estrena el próximo 12 de mayo en Netflix, así que en los últimos días Jennifer ha participado en diversos programas de televisión y varias entrevistas para hablar sobre la cinta e incluso contar adelantos exclusivos.

Recientemente, Lopez utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 243 millones de seguidores, para subir una fotografía de lo que fue su paso por 'Today Show', un programa matutino de noticias y entrevistas de la cadena NBC. Al parecer, la actriz acudió al estudio para mantener una amena conversación con Hoda Kotb, la presentadora de TV. Allí, la artista se animó a hablar sobre su intenso papel en la película 'The mother' y también se sinceró sobre cómo es ser madre en la vida real.

Jennifer Lopez lució un elegante y jugado outfit para acudir a Today Show. Imagen de Instagram.

Jennifer acudió al programa de televisión con una bellísima camisa de transparencias con mangas abullonadas en tonos beige. Por debajo llevó un corset beige junto con una falda midi de cuero del mismo color que la camisa. Asimismo, llevó unas sandalias de tacón transparentes y lució su cabello recogido en un moño pulido, un estilismo que dio que hablar en las redes sociales.

Jennifer Lopez posa en el set del programa de televisión estadounidense. Imagen de Instagram.

Los usuarios de Instagram llenaron de corazones y comentarios la publicación de JLo y le hicieron saber que fue un look totalmente acertado. "Icono de la moda", "¡¡Este es uno de mis looks favoritos de hoy!! ¡¡Eres un sueño!!", "Me encanta tu ropa y el color. Hermosa", "Que belleza llena de gracia y elegancia!!", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.