Fernando Colunga es galardonado por su papel en El Secreto De La Familia Greco

Durante muchísimos años, Fernando Colunga se destacó en la pequeña pantalla y logró enamorar a todo el mundo con su impresionante talento. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de verlo lucirse en distintas producciones en donde dio vida a personajes diferentes y con roles protagónicos. Aunque era el galán favorito de la TV, de un momento a otro decidió alejarse de este mundo.

Según sus propias declaraciones, ya no quería ser visto como un galán y quería dar vida a personajes desafiantes. Después de tanto tiempo esperando el proyecto perfecto, finalmente llegó a sus manos la serie El secreto de la familia Greco. Una ficción que lo ayudó a desafiarse como actor, y que lo consagró ganador de los premios New York Festivals TV & Film Awards.

El secreto de la familia Greco, es una serie que adapta un caso real que ocurrió en Argentina. De esta manera, nos adentran en la vida de la famosa familia Puccio, quien en esta adaptación recibieron el nombre de Greco. Así, Fernando Colunga se colocó en la piel de Aquiles, el patriarca, que se caracteriza por ser un hombre desalmado y siniestro que lleva a cabo un negocio criminal y lucrativo: secuestrar personas adineradas.

Sin lugar a dudas, se trató del proyecto desafiante y diferente que el actor estaba esperando hace años. Con esta producción que se estrenó a través de Netflix, la estrella dejó atrás el rol de galán que tanto lo encasilló y dio vida a un personaje siniestro, aterrador y atrapante. Definitivamente, se convirtió en uno de sus roles más aplaudidos.

Para colocarse en la piel de Aquiles, el intérprete no solo tuvo que apoyarse en su gran caudal actoral sino estar acompañado por un gran equipo de maquillaje. Para que todo pareciera lo más real posible, Fernando decidió no utilizar implantes ni pelucas. Al sentir que él mismo era el patriarca de la familia, logró sumergirse mucho más en la oscuridad del personaje y comprender las razones por las cuales actuó como lo hizo.

Para convertirlo en el personaje principal, el equipo de maquillaje tuvo que utilizar bases y pinturas de todo tipo. Se las colocaban capa por capa, con el objetivo de obtener el aspecto que buscaban. “Quisimos que todo fuera natural y eso le da al personaje un carácter, una fortaleza porque te ves en un espejo todos los días y vas viendo cómo va llegando esta oscuridad y se va metiendo en ti", declaró el actor durante una entrevista.

Fernando Colunga sorprende al mundo con El secreto de la familia Greco.

Este esfuerzo, dedicación y su enorme talento hicieron que Fernando Colunga fuera alabado por muchísimas personas. No solo la audiencia quedó fascinada con el increíble trabajo que realizó, sino también la crítica especializada. Por su gran labor, el actor fue nominado en los premios New York Festivals TV & Film Awards.

Dicho evento se encarga de premiar el contenido de más de 50 países. Enfocándose en todos los aspectos de las industrias de la televisión y el cine; de esta manera, las categorías reflejan las tendencias globales actuales y en los grandes éxitos que pasaron por ambas pantallas. Como era de esperar, el actor se consagró ganador en la terna que fue nominado.

La increíble noticia fue compartida por un fans club a través de las redes sociales, donde revelaron que la estrella obtuvo el premio en la categoría Best Performance by an Actor, en la cual competía por su performance realizada en la serie El secreto de la familia Greco. ¡Felicitaciones para él!