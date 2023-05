Estos son los cinco actores que rechazaron un papel en 'Star Wars'

Es 4 de mayo y los fanáticos de “Star Wars” festejan el día de su franquicia favorita. La frase “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe), que Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke Skywalker en “A New Hope”, sobrepasó la pantalla y se volvió parte de la cultura general. Esa frase es el motivo por el que cada cuatro de mayo se celebra el día de la “Guerra de las Galaxias”, debido a la similar pronunciación que tiene con esa fecha en inglés.

Es que la historia galáctica que creó George Lucas en los ’70, se convirtió en una franquicia de culto, por lo que todo el mundo ha visto, al menos una vez en su vida, alguna de las veinte películas y series que existen en torno a ese universo. De esa forma, los personajes de Luke Skywalker, Leia Organa, Darth Vader, el Maestro Yoda, Obi-Wan Kenobi, Han Solo y Chewbacca se volvieron sumamente icónicos en la historia del entretenimiento.

STAR WARS ES UNA DE LAS FRANQUICIAS CINEMATOGRÁFICAS MÁS EXITOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS. FOTO: ARCHIVO

Los actores que estuvieron encargados de darle vida a cada uno de los personajes de Star Wars, alcanzaron la fama rápidamente gracias a sus interpretaciones. Por ello, relacionamos a esos personajes solamente con los rostros de Mark Hamill, Jodie Foster, Harrison Ford y Ewan McGregor. Sin embargo, hubo otros actores que fueron considerados para protagonizar las películas, antes que el elenco que todos conocemos. Aquí te contamos de quiénes estamos hablando.

Jodie Foster (Leia Organa)

Antes de que Carrie Fisher llegara a ganarse el papel de la Princesa Leia, George Lucas había pensado en Jodie Foster para tomar ese trabajo. Es que la actriz se había convertido en una estrella por su actuación en “Taxi Driver” de Martin Scorsese, por lo que todos los directores la querían ver en sus películas. No obstante, la actriz prefirió tomar otro camino lejos de la ciencia ficción espacial.

JODIE FOSTER PODRÍA HABER SIDO LEIA. FOTO: ARCHIVO

Leonardo DiCaprio (Anakin Skywalker)

Sin dudas, el personaje de Anakin Skywalker es uno de los más trascendentales para la saga de Star Wars. El hombre que se convierte en el icónico villano Darth Vader finalmente estuvo a cargo de Hayden Christensen. Pero, el director también pensó en el gran Leonardo DiCaprio para tomar su lugar en la segunda y tercera precuela.

LEONARDO DICAPRIO RECHAZO SER ANAKIN. FOTO: 3D JUEGOS

Para ese entonces, DiCaprio brillaba en la pantalla grande con películas como “Titanic” y “The Beach”, pero no se sentía preparado para formar parte de la guerra de las galaxias.

Sylvester Stallone (Han Solo)

Antes de que Harrison Ford se pusiera en el papel de Han Solo, Sylvester Stallone intentó ser parte del elenco. Pero, la verdad es que George Lucas contó que el actor de “Rocky” nunca pasó la etapa del casting y, además, tuvieron una mirada diferente del pirata espacial.

SYLVESTER STALLONE HABRÍA INTERPRETADO A HAN SOLO. FOTO: ARCHIVO

"Me vería como una mierda con leotardos de spandex y una pistola de rayos. Los hombres en el espacio no tienen esta cara. Lo entiendo", le dijo Sylvester Stallone a Jimmy Fallon cuando contó por qué él mismo decidió alejarse de la audición de Han Solo.

Al Pacino (Han Solo)

El mismo personaje tuvo otro reconocido actor entre los posibles intérpretes. Se trató de Al Pacino quien pasó el casting pero, finalmente, prefirió alejarse del trabajo puesto que la historia le pareció extraña. “Fue mío, pero no entendí el guión”, expresó el protagonista de “El Padrino” al hablar de su partida del universo Star Wars. AL PACINO RECHAZÓ EL PAPEL PORQUE NO ENTENDÍA LA HISTORIA. FOTO: ARCHIVO

Michael Jackson (Jar Jar Binks)