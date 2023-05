De negro y brillantes, Hande Erçel dio a conocer un nuevo spot dónde encandila a todos con su atrapante mirada

Una de las artistas más avasallantes e hipnóticas de la industria turca es Hande Erçel, quién continuamente genera misterio por medio de postales vía Instagram acerca de su trabajo o vida personal siendo a su vez una de las figuras de la industria audiovisual qué más trata de preservar su intimidad. En medio de las grabaciones de su próxima ficción 'Iki Yabanci' junto a Burak Deniz, Hande aprovecha para compartirle a sus más de 30 millones de followers otra de sus grandes pasiones, el modelaje y es que hace ya hace algunos años que la marca turca, Nocturne le atribuyó ser la cara oficial en catálogo.

Summer scenario.

Fuente: Imagen @nocturne @alirizaozdemir @handeercel

En medio del spot publicitario se la oye a Hande Erçel decir en voz en of: "Este es un escenario de verano... lleno de pasión, curiosidad y descubrimiento". Mientras que mostraba una seguidilla de outfits tanto ligadas a la noche cómo para la tarde.

Otra campaña aliada

En esta nueva temporada, la estrella de Eda y Serkan, Hande Erçel no solo ha compartido momentos de backstage y la colección, si no qué además se unió al medio de comunicación 'Based Instanbul' con una provocadora puesta en escena.

En personaje

Fuente: Imagen - @alirizaozdemir

"Luna llena con Hande Erçel, estén atentos @basedinstanbul ama a Nocturne", reza la descripción del medio de comunicación qué le dio un lugar a Hande para qué se luciera con la marca de indumentaria que ella promociona y que pertenece a la cápsula que ella protagoniza 'Summer Scenario'. Allí se la vio luciendo entre luces calidas y frías un vestido corto con centenares de apliques en brillantes en forma de collar bordeando la parte de arriba del atuendo y de calzado unos clásicos tacones negros.

Leyenda

Pero lo llamativo no ha sido unicamente la manera sutil en la que posa o el vestido qué lleva si no su radical cambio de look para la producción ya qué se la vio luciendo una peluca en tono castaño claro, con flequillo bob y rebajado en su costado.

Reina de la tendencia

Sucede qué Hande en Twitter no para de ser trending topic global y es qué sus fanáticos se organizan constantemente cómo lo han hecho estos últimos días con el hashtag #NocturnexHandeErçel logrando que esta fuera de lo más visto en Turquía y generando un enorme vuelo en otros países.

Grácias uD83EuDD70 mil millones de grácias siempre acá estaremos para ella siempreella #NocturneXHandeErçel pic.twitter.com/zEgj2msd1l — ASKuD83DuDC8BDIZIS uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83CuDDF9uD83CuDDF7 #ASummerScenario (@KbAskbitti) May 2, 2023

